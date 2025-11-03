Britanicul Charlie Ottley, jurnalistul care promovează România, a obținut după 5 ani cetățenia. Când va depune jurământul

03-11-2025 | 17:43
Charlie Ottley
Agerpres

Jurnalistul și producătorul britanic de film Charley Ottley a primit cetățenia română și urmează să depună jurământul de credință pe 6 noiembrie.

Aura Trif

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) anunţă că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.

Mai mulți cetățeni vor depune jurămânul

Solemnitatea sesiunii (...) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a informat, luni, ANC.

Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

''Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României'', a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

La începutul lunii septembrie, ministrul Economiei, Radu Miruță, spunea că jurnalistul se luptă de 5 ani să obțină cetățenia română din cauza birocrației.  

Sursa: Agerpres

