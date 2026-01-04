CFR S.A ar redeschide aproape 183 km de cale ferată până la finalul lui 2026. Lucrările continuă în toată țara

CFR S.A. estimează redeschiderea circulaţiei feroviare pe aproape 183 de kilometri de linie de cale ferată, până la sfârşitul lui 2026.

Estimarea vine după ce, în cursul anului trecut, compania a recepţionat 129 de kilometri de cale ferată modernizată şi a dat în circulaţie circa 393 de kilometri, potrivit datelor administratorului de infrastructură feroviară, transmise la solicitarea Agerpres.

Conform sursei citate, cei peste 180 de kilometri de linie CF vor fi redaţi traficului feroviar în cadrul proiectelor: lucrări în staţiile CF Feteşti şi Ciulniţa, pe linia Bucureşti - Constanţa, electrificare şi reabilitare linie CF Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor şi modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara - Arad.

De asemenea, în 2026, este programată finalizarea unor lucrări de tip Quick Wins şi reînnoiri, însumând 628,35 km de linie CF reabilitată.

CFR S.A redeschide treptat linii modernizate

Anul trecut, CFR S.A. a realizat recepţii pentru 129 km de cale ferată modernizată şi aproape 393 km de linie CF au fost deschişi circulaţiei.

În ceea ce priveşte coridoarele feroviare aflate în modernizare, compania precizează că, pe sectorul KM 614 - Simeria, au fost daţi în exploatare 33 km astfel: subtronsonul 2b Bârzava - Ilteu, (cu o lungime totală de 36,04 km, din care 28 km au fost daţi în exploatare) - termen estimat de finalizare: februarie 2026; subtronsonul 2c Ilteu - Gurasada, în lungime totală de 22,34 km (5 km au fost daţi în exploatare) - termen estimat de finalizare: iulie 2027.

Totodată, în 2025, au fost daţi în exploatare 16 km pe sectorul Frontieră - Episcopia Bihor şi Aleşd - Tileagd, fir I, respectiv 23 km pe sectorul Lugoj - Timişoara Est.

În cadrul proiectelor de tip Quick Wins finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în anul 2025 au fost recepţionaţi 96,037 km, iar 305 km au fost daţi în exploatare, din care pe 137 km circulaţia se desfăşoară cu viteza maximă proiectată de 100 km/h.

Principalele proiecte sunt: Timişoara - 7,47 km, pe linia 116 Filiaşi - Târgu Jiu - Petroşani - Simeria (valoare: 41,09 milioane lei fără TVA); Iaşi - 41,837 km, pe linia 600 Tecuci - Iaşi, interval Tutova - Crasna (valoare: 184,88 milioane lei fără TVA); Craiova - 12,06 km, pe liniile 100 şi 101 (valoare: 50,28 milioane lei fără TVA); Bucureşti - 32,6 km, pe linia 100 Bucureşti - Craiova (valoare: 138,87 milioane lei fără TVA); Cluj - 2,072 km, pe linia 416 Satu Mare - Satu Mare Sud (valoare: 14,67 milioane lei fără TVA).

Investițiile feroviare continuă cu fonduri externe

CFR S.A. a lansat în 2025 o serie de proiecte cu finanţare externă, care se află în diferite etape de achiziţie, precum: reabilitarea liniei feroviare Craiova - Drobeta Turnu-Severin - Caransebeş, lot 3, de 41,23 km; implementarea ERTMS pe sectorul Predeal - Bucureşti - Constanţa; reabilitarea liniei Dărmăneşti - Vicşani - Frontieră, Etapa 1; Centralizări electronice şi electrodinamice pentru 973 km şi 121 de staţii; Light Modernisation Ploieşti - Valea Călugărească, 17,32 km; Electrificare Iaşi - Ungheni, 25,03 km.

„În paralel, continuă programele de modernizare a staţiilor, podurilor, podeţelor şi trecerilor la nivel cu calea ferată, în funcţie de alocările financiare aprobate prin Planul Naţional Investiţional 2020-2030", au precizat reprezentanţii companiei.

Sursa: Agerpres

