Cercetarea în agricultură dă roade la export. Soiurile de plante îmbunătățite se vând în vestul Europei

Așa se face că fermieri din Vestul Europei plantează cereale, viță de vie sau pomi, de proveniență românească. Spun că soiurile create la noi sunt rezistente la secetă, și oferă producții peste medie.

Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin, din județul Timiș, a vândut în acest an o mie de tone de semințe de cereale în Italia. Au plecat de aici orz, ovăz și grâu.

Gheorghe Bunta - cercetător științific SCDA Lovrin: „Soiul dacic se pretează destul de bine în a fi cultivat în soluri acide, soiul Biharia are un potențial productiv foarte ridicat, și are în plus o rezistență foarte mare la secetă și arșiță.”

De altfel, soiul de grâu Biharia a asigurat fermierilor în acest an producții de peste 9 tone la hectar, chiar dacă pământul a fost uscat.

Piergiorgio Zanandrea, fermier italian: „Am avut soiurile acestea în testare în Nordul și Sudul Italiei, și au avut un răspuns foarte bun, și atunci am început colaborarea.”

Marinel Horablaga - director SCDA Lovrin: „Rezistă la secetă, rezistă la geruri și în concluzie au fost printre cele mai bune în partea aceea a Italiei, chiar și în Cehia.”

În schimb, la noi, aceste soiuri nu se bucură de același succes. În țară au fost vândute doar 300 de kilograme de semințe.

Florin Imbrea - decan Facultatea de Agricultură Timișoara: „România a început să devină importatoare de material de înmulțire. În ultimii ani asistăm la o revigorare a acestor stațiuni, care nu poate decât să ne bucure."

Cercetătorii din Timiș încearcă acum să omologheze un soi de grâu cu un conținut ridicat de zinc, pentru care există cerere din Egipt.

Și de la Stațiunea de cercetare de la Blaj pleacă la export peste 300.000 de butași de viță de vie și portaltoi din soiuri autohtone românești. Toate rodesc în podgoriile din Serbia, Franța sau Germania.

Dr. Ing. Liliana Tomoiagă - director SCDVV Blaj: „Portaltoiul este soiul nostru Crăciunel 71 și Crăciunel 26, obținute la stațiunea Blaj. Un soi rezistent la patogeni, tocmai de aceea probabil că e solicitat la export.”

Drept urmare, plantația de butași va fi extinsă cu două hectare, anul viitor. Banii obținuți din exportul soiurilor sunt folosiți în dezvoltarea unor produse noi.

