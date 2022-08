Seceta din întreaga lume pune în primejdie viețile oamenilor, iar economia resimte șoc după șoc. Avertismentul experților

Viețile oamenilor sunt în primejdie, economia resimte șoc după șoc, iar incendiile din Europa au mistuit în această vară o suprafață de opt ori mai mare decât a metropolei New York. Cifra e cu 56% mai mare decât recordul anterior stabilit în 2017 și dublul mediei anuale calculate pentru intervalul 2006-2021.

Ce a scos la iveală scăderea fluviului Yangtze din China

Scăderea până la un record istoric a nivelului fluviului Yangtze din China a scos la iveală o insulă scufundată și un trio de statui budiste, cu o vechime de 600 de ani.

O biserică a ieșit la suprafață din râul San Roman, Spania

Râul San Roman de Sau din Spania a secat în asemenea măsură încât a ieșit la suprafață, parțial, o biserică foarte veche. Turiștii vin să vadă minunea, iar autoritățile au restricționat fluxul.

Mai aprope de noi, suferința Dunării a expus în apropierea orașului port Prahovo din Serbia peste 20 de nave de război germane scufundate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Aveau la bord tone de muniții și explozibili. Răsfirate pe albia fluviului, unele încă mai au turele și catarge rupte.

Depozite de cărbuni, ieșite la suprafață în Bulgaria

În Bulgaria, unul dintre efectele secetei este ieșirea la lumină a unor depozite de cărbuni pentru urgențe, care erau localizate pe malul Dunării, în dreptul satului Kovacica.

Kircho Kirilov, locuitor al satului Kovacica: „Dacă stau la soare 4-5 zile, cărbunii ăștia se fac praf de pușcă. Dunărea n-a fost niciodată așa! Nu tu nave, nu tu pește”.

La Novi Sad, în Serbia se pot face plimbări la pas prin mijlocul Dunării

Ksenija Pavkov, reporter TV N1: „Dacă nu era seceta, eu m-aș fi aflat acum în mijlocul râului, dar apa s-a retras și a apărut o insulă de nisip de un kilometru”.

În Tarragona, cei care cresc midii raportează pierderi uriașe

Și în Kosovo au secat în această vară mai toate râurile și lacurile. Impactul asupra agriculturii, animalelor și fructelor de mare este devastator.

În Tarragona, cei care cresc midii raportează pierderi de milioane de euro. Aici sunt 74 de ferme de midii, iar anul acesta au murit majoritatea. Doar scoicile au scapăt, fiind capabile să suporte temperaturi crescute. Tot în Spania, lângă Sevilia, cei care cultivă flori sunt disperați.

Localnic: „Am 3.000 de metri pătrați de sere și am primit 600.000 litri de apă, deși aș fi avut nevoie de două milioane de litri. Am pierdut toată recolta”.

De aici și comenzile la cote maxime pentru uzinele de desalinizare, atât pentru apa potabilă cât și pentru irigații.

Dr. Vikki Thompson, climatolog, Universitatea din Bristol: „Putem avea vreme neobișnuit de caldă și iarna, ceea ce ar avea impact masiv asupra ecosistemelor, a agriculturii, a animalelor”.

Cu totul descurajați de prelungirea restricțiilor sunt cei care navighează pe Rhin, una dintre cele mai importante rute de transport din Europa, pentru cărbuni, petrol și cereale.

Stăpânul barjei, Dennis Karmers: „De obicei transportăm 2.000 de tone, dar am redus încărcătura la 400. Dacă am încarca 450 de tone, riscăm să ne împotmolim”.

Stare de urgență în SUA

E stare de urgență și în Statele Unite, unde tot mai multe zone din Nevada, Arizona și California primesc interdicție să-și ude peluzele și să-și spele mașinile.

Michael Cohen, Institutul Pacific: „Râul Colorado este în al 23-lea an succesiv de secetă”.

În California, mai multe celebrități, precum surorile Kardashian și Sylvester Stallone au primit avertismente pentru nerespectarea restricțiilor de apă impuse în suburbiile bogate ale Los Angelesului, cunoscute pentru peluzele verzi luxuriante şi piscinele uriaşe.

Reşedinţa din Hidden Hills a actorului Sylvester Stallone şi-a depăşit cota pentru luna iunie cu 870.000 de litri, adică 533% mai mult decât limita maximă. Cei care încalcă legea sunt iniţial amendaţi cu sute de dolari, însă recidiviştii riscă să aibă apa redusă drastic. De altfel, tot mai mulţi locuitori din sudul Californiei îşi înlocuiesc peluzele cu gazon artificial, pietre și plante mai rezistente la secetă.

Dr. Laurence Wainwright, lector departamental, Smith School of Enterprise and the Environment, Universitatea din Oxford: „Am mari îndoieli că se va mai putea trăi în California peste 75-100 de ani”.

Dacă udarea peluzei poate fi trecută la mofturi, Africa, în schimb, este pe marginea prăpastiei. Deja 22 de milioane de africani suferă de foame.

David Beasley, director executiv al Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite: „Este o mare probabilitate să fie decretată foamete în Africa, pentru că nu ne confruntăm cu mai mult decât o furtună perfectă, e ca un tsunami peste un alt tsunami, pentru că avem o combinație între secetă și lipsa de bani”.

Dr. Laurence Wainwright, lector departamental, Smith School of Enterprise and the Environment, Universitatea din Oxford: „Nevoia e mama inovației, iar istoria omenirii demonstrează că ne pricepem să găsim soluții. E vremea să acționăm, să luăm criza climatică în serios, să fim mai degrabă pro-activi decât reactivi”.

Dată publicare: 23-08-2022 20:05