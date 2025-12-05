Centrala electrică Brazi, repusă în funcțiune după oprirea cauzată de criza apei de la Paltinu. „România este în siguranţă”

Centrala electrică de la Brazi, deținută de OMV Petrom, a revenit vineri în funcțiune după o întrerupere de două zile și jumătate, cauzată de problemele în alimentarea cu apă tehnologică generate de situația de la barajul Paltinu.

Centrala asigură aproximativ 10% din producția națională de electricitate.

Procesul de repornire a început în dimineața zilei de vineri, la ora 07:00, prima turbină pe gaz fiind integrată în Sistemul Energetic Național la ora 11:30, conform informațiilor transmise de Ministerul Energiei. Turbina reactivată are o putere instalată de aproape 300 MW, transmite news.ro.

„Vreau să anunţăm faptul că, după o pauză de două zile şi jumătate, centrala Brazi a fost repornită şi începe să injecteze 300 MW în Sistemul Energetic Naţional şi pe această cale vreau să-i asigur pe toţi oamenii care acum se uită la noi că România este în siguranţă, avem suficientă energie pentru piaţa de energie din ţara noastră", a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în timpul verificării procesului de repornire.

Oficialul a explicat că, în perioada de întrerupere de la Centrala Brazi, deficitul de energie a fost compensat prin centralele electrice pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, asigurându-se astfel continuitatea aprovizionării cu energie electrică.

Oprirea forțată din 2 decembrie

Două grupuri de producție de la centrala pe gaze naturale Brazi, cu o putere instalată însumată de 569 MW, au fost oprite pe 2 decembrie la ora 12:00, iar un al treilea grup, de 262,95 MW, a fost deconectat la miezul nopții.

Cauza întreruperii producției a fost identificată ca fiind "Debit redus de apă tehnologică datorită unor avarii comunicate de Apele Române, conform adresa 62D/02.12.2025", potrivit informațiilor furnizate de operatorul de transport și sistem Transelectrica.

Apa din barajul Paltinu este folosită pentru răcire.

OMV Petrom a notificat întreruperea pe platformele pieței europene de energie electrică, în conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (Regulamentul REMIT).

Criza apei de la Paltinu, în vizorul Ministerului Mediului

Situația de la barajul Paltinu, care a declanșat această serie de evenimente, a fost catalogată drept „de neacceptat" de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Zeci de mii de consumatori din județul Prahova nu primesc apă potabilă din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se desfășoară lucrări.

„Informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situaţie vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»", a declarat Diana Buzoianu, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care a fost gestionată situația.

Turbiditatea crescută a apei este cauzată de lucrările în desfășurare la baraj și de condițiile meteorologice nefavorabile din zonă.

