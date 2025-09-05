Stelian Bujduveanu a anunțat că lucrările de pe Bd. Kiseleff au fost finalizate înainte de prima zi de școală

05-09-2025
Stelian Bujduveanu
Agerpres

Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunță că echipele Energetica Servicii au finalizat în timp record lucrările de pe Bd. Kiseleff, înlocuind conductele și plăcile deteriorate pentru o rețea de termoficare sigură.

Sabrina Saghin

Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, declară că echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie, care a vizat înlocuirea conductele de termoficare şi plăcile de beton deteriorate care acopereau galeria sub bulevard, pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a reţelei.

„Finalizăm şantierele înainte de începerea anului şcolar. Echipele Companiei Municipale Energetica Servicii au finalizat în timp record o lucrare complexă pe Bd. Kiseleff, între Muzeul Antipa şi Muzeul de Geologie”, spune Bujduveanu, într-o postare pe Facebook.

Primarul interimar arată că, în doar o săptămână, au înlocuit conductele de termoficare şi plăcile de beton deteriorate care acopereau galeria sub bulevard, pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a reţelei.

„Am făcut intervenţia într-un ritm accelerat, pentru ca blocajele în trafic să fie cât mai scurte şi pentru ca lucrările să fie gata înainte de începerea şcolii”, spune Bujduveanu.

Conducte
Primăria Capitalei vrea să înceapă reabilitarea a aproximativ 260 de km de rețea de termoficare

Primarul mai precizează că au fost finalizaţi, astfel, peste 90% din cei 11 km ai întregului obiectiv esenţial pentru a îmbunătăţi furnizarea agentului termic în zona centrală şi în cartierul Aviaţiei.

