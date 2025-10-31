Trei arestări în cazul exploziei de la blocul din Rahova: un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată

Cei trei inculpați reținuți în dosarul deschis după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova vor sta după gratii în următoarele 30 de zile.

Ei au fost arestați preventiv sub acuzația de distrugere calificată urmată de dezastru. Suspecții sunt un angajat de la Distrigaz şi doi de la firma chemată să verifice reţeaua de gaze de la blocul distrus.

Procurorii susțin că aceştia nu şi-ar fi îndeplinit corect sarcinile, iar neregulile descoperite la reţeaua de gaze ar fi dus la acumularea de gaz şi, implicit, la explozie.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se face vinovat de producerea tragediei care a secerat trei vieți.

