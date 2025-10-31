Trei arestări în cazul exploziei de la blocul din Rahova: un angajat de la Distrigaz și doi de la firma privată

Stiri actuale
31-10-2025 | 19:28
×
Codul embed a fost copiat

Cei trei inculpați reținuți în dosarul deschis după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova vor sta după gratii în următoarele 30 de zile.

autor
Mădălina Stețco

Ei au fost arestați preventiv sub acuzația de distrugere calificată urmată de dezastru. Suspecții sunt un angajat de la Distrigaz şi doi de la firma chemată să verifice reţeaua de gaze de la blocul distrus.

Procurorii susțin că aceştia nu şi-ar fi îndeplinit corect sarcinile, iar neregulile descoperite la reţeaua de gaze ar fi dus la acumularea de gaz şi, implicit, la explozie.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească cine se face vinovat de producerea tragediei care a secerat trei vieți.

Sursa: Pro TV

Etichete: explozie, rahova, Distrigaz, arestat,

Dată publicare: 31-10-2025 19:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe
Stiri actuale
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Primele măsuri după explozia din Rahova. Două persoane juridice și trei fizice, urmărite penal. Firma privată, suspendată
Stiri Justitie
Primele măsuri după explozia din Rahova. Două persoane juridice și trei fizice, urmărite penal. Firma privată, suspendată

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că trei persoane au fost reținute și două firme sunt cercetate penal în dosarul exploziei din Rahova soldate cu trei morți și 15 răniți.  

Reacția Distrigaz Sud, suspectă în explozia de la Rahova: Am acţionat şi acţionăm conform normelor legale
Stiri actuale
Reacția Distrigaz Sud, suspectă în explozia de la Rahova: Am acţionat şi acţionăm conform normelor legale

Distrigaz Sud Rețele, suspectată în explozia din Rahova soldată cu trei morți și răniți, afirmă că nu există încă o concluzie tehnică privind cauzele incidentului.

Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova
Stiri actuale
Un angajat de la Distrigaz Sud Rețele și doi de la o firmă privată au fost reținuți în cazul exploziei din Rahova

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți pentru 24 de ore, miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova. Alți 3 audiați au fost lăsați liberi.

Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova
Stiri actuale
Ce vor să afle anchetatorii de la angajații Distrigaz și cei ai firmei care au intervenit înainte de explozia din Rahova

Doi angajați ai companiei Distrigaz Sud Rețele și alți patru de la o firmă privată de profil sunt audiați miercuri după-amiază de procurori, în ancheta exploziei din cartierul Rahova din Capitală.

Recomandări
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat
Stiri actuale
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Conducerea Jandarmeriei Române și-a cerut scuze după ce un plutonier l-a amendat cu 3.000 de lei pe cel care a organizat marșul de comemorare pentru victimele din clubul „Colectiv”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28