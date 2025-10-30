Primele măsuri după explozia din Rahova. Două persoane juridice și trei fizice, urmărite penal. Firma privată, suspendată

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că trei persoane au fost arestate și două firme sunt cercetate penal în dosarul exploziei din Rahova soldate cu trei morți și 15 răniți.

Ar fi vorba despre un angajat la Distrigaz și doi ai firmei private care au intervenit ulterior. Față de ei s-a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, după ce anterior au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ancheta a stabilit că, în zilele de 16–17 octombrie 2025, angajații celor două companii nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind identificarea și remedierea unui defect la sistemul de alimentare cu gaze al imobilului de pe strada Vicina, Sector 5, fapt ce a permis acumularea gazelor și producerea deflagrației. Pentru operatorul economic autorizat ANRE s-a solicitat interzicerea activităților specifice pe o perioadă de 60 de zile.

Până în prezent, au fost efectuate opt percheziții la sediile firmelor implicate și la domiciliile mai multor persoane, fiind ridicate documente și medii de stocare ce urmează a fi analizate.

Cum a descris intervenția Distrigaz

Despre intervenția Distrigaz, Parchetul a transmis că „operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 - 17.10.2025, ora 08:44, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025.”

►„În sarcina persoanei fizice, angajat al operatorului de distribuție, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate.

Acuzația adusă operatorului autorizat ANRE, precum și a inculpaților angajați ai societății, privește faptul că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale.

În fine, s-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 - 17.10.2025, ora 08:44, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Investigațiile sunt derulate de Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Omoruri și Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul DGPMB.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













