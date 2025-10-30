Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la tribunal înainte ca instanța să se pronunțe | VIDEO

30-10-2025 | 16:56
angajat distrigaz

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Lorena Mihăilă

Joi, ei au fost ore bune în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. În urmă cu puțin timp, ședința s-a încheiat, iar angajatul companiei Distrigaz a plecat în timp ce instanța a rămas în pronunțare.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că trei persoane au fost reținute și două firme sunt cercetate penal în dosarul exploziei din Rahova soldate cu trei morți și 15 răniți.  

Trei persoane - un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti - au fost reţinute în acest caz de procurori, pentru distrugere din culpă, urmând ca un magistrat să decidă dacă se impune arestarea preventivă.

Ancheta a stabilit că, în zilele de 16–17 octombrie 2025, angajații celor două companii nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind identificarea și remedierea unui defect la sistemul de alimentare cu gaze al imobilului de pe strada Vicina, Sector 5, fapt ce a permis acumularea gazelor și producerea deflagrației. Pentru operatorul economic autorizat ANRE s-a solicitat interzicerea activităților specifice pe o perioadă de 60 de zile.

Până în prezent, au fost efectuate opt percheziții la sediile firmelor implicate și la domiciliile mai multor persoane, fiind ridicate documente și medii de stocare ce urmează a fi analizate.

Cum a descris Distrigaz intervenția

Distrigaz Sud Rețele a afirmat că nu există încă o concluzie tehnică privind cauzele incidentului. 

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a adus la cunoştinţa Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziţia. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate faţă de familiile victimelor, apropiaţii acestora şi toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieţi au fost pierdute, alţi oameni au fost răniţi, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparenţă şi de un simţ profund al responsabilităţii”, afirmă reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele într-un comunicat de presă.

În acelaşi timp, compania reaminteşte că experţii desemnaţi în cadrul anchetei „analizează cauzele exacte ale exploziei - care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, aşa cum a fost arătat în spaţiul public”.

„În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, subliniază sursa citată.

Aceeaşi sursă reafirmă că a acţionat şi acţionează „în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă” care îi reglementează activitatea.

