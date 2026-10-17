Declarațiile lui Cătălin Predoiu au fost făcute în deschiderea lucrărilor NATO Hybrid Symposium 2026, forum desfășurat în premieră la București.

„Guvernul trebuie să aloce urgent resurse logistice corespunzătoare acestor ameninţări, iar Parlamentul să adapteze rapid legislaţia, pentru ca răspunsul nostru să menţină nivelul de siguranţă necesar. Fără aceste intervenţii din partea Guvernului şi a Parlamentului, cei aflaţi sub Tricolor, indiferent de instituţie şi de linia de apărare, nu vor putea menţine, pe termen mediu şi lung, nivelul de siguranţă necesar”, a afirmat șeful MAI, citat de news.ro.

Deși a recunoscut constrângerile financiare actuale, Cătălin Predoiu a subliniat caracterul fundamental al securității naționale. „Ştiu că «plouă» cu nevoi şi solicitări din toate direcţiile şi nu discut aici legitimitatea lor. Sunt conştient de starea în care se află bugetul, dar îmi fac datoria să spun că, fără apărare militară şi civilă, securitate naţională şi ordine publică, nicio activitate economică, socială sau politică nu se poate desfăşura în condiţii normale în nicio ţară, inclusiv în România”, a punctat ministrul.

Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Interne a depus deja „eforturi considerabile pentru contracararea lor, prin structurile sale – DGPI, Poliţia de Frontieră, inclusiv Garda de Coastă, Poliţia Română şi DSU/IGSU – în cooperare cu celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu Administraţia Prezidenţială”.

NATO Hybrid Symposium 2026, considerat cel mai important forum al Alianţei dedicat ameninţărilor hibride, a avut loc în premieră la București.

Evenimentul a reunit experți și reprezentanți ai statelor aliate și partenere.