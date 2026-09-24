Cătălin Predoiu, liberalul anti Bolojan din ”tabăra Veștea”, a anunțat cum va vota în Parlament Guvernul lui Mureșan

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Predoiu bolojan id232602 inquam photos malina norocea
Inquam Photos / Mălina Norocea

Senatorul PNL Cătălin Predoiu, un liberal care este considerat ”anti Bolojan”, respectiv din ”tabăra” lui Adrian Veștea, a anunțat, joi, cum va vota în Parlament atunci când va fi supus la vot Guvernul premierului desemnat, Siegfried Mureșan.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Predoiu, care este și ministru interimar al Afacerilor Interne, a promis că va vota Guvernul Siegfried Mureșan, ”pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline”.

Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureșan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Așa cum era la fel de urgent nevoie și acum patru luni. S-a ajuns și în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezență a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât președintele partidului și cerând voturile PSD. Încă un indiciu că refacerea coaliției ar fi fost posibilă și peste vară, dacă în tot spectrul politic pro-occidental gândirea de stat prevala asupra gândirii de partid.”, spune Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu este unul dintre liderii PNL din așa zisa ”aripă social-democrată”.

În luna iunie, el a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, după ce s-a poziționat de partea lui Adrian Veștea în lupta politică a acestuia cu Ilie Bolojan.

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a susținut că Predoiu și alți lideri liberali ar fi „pilotați de PSD”.

De altfel, Predoiu s-a aflat pe lista liberalilor care urmau să fie dați afară din PNL, deoarece au susținut și chiar votat cabinetul premierului desemnat Adrian Veștea, un liberal care nu a avut acceptul conducerii PNL pentru a forma un Guvern.

Ulterior, disputele și deciziile de excludere legate de „echipa Veștea” au fost mutate pe masa comisiilor de arbitraj și contestate inclusiv în instanță de către cei afectați, invocându-se vicii de procedură. 

Scandal în PNL. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal

Sursa: StirilePROTV

Etichete: catalin predoiu, PNL, Siegfried Mureşan,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Scandal de proporții: permisul starului din fotbal, suspendat până în 2099! De ce e acuzat în Argentina
FOTO ȘI VIDEO Scandal de proporții: permisul starului din fotbal, suspendat până în 2099! De ce e acuzat în Argentina
Citește și...
Catalin predoiu inquam photos octav ganea
Stiri Politice
Cătălin Predoiu spune ce va face după ce va fi exclus din PNL: ”Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului”

Liberalul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Afacerilor Interne, a declarat, miercuri, că nu va contesta o eventuală excludere a sa din PNL.

Predoiu bolojan id232602 inquam photos malina norocea
Stiri Politice
Scandal în PNL. Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal

Este scandal în PNL. Unul dintre liderii PNL din așa zisa ”aripă social-democrată”, Cătălin Predoiu, a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

Catalin predoiu inquam photos octav ganea
Stiri Politice
Anunțul lui Cătălin Predoiu, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: ”Acum e alt context”

Soluţia ieşirii din impasul politic actual este un compromis politic "rezonabil" prin instalarea unui Guvern Veştea şi refacerea coaliţiei cu un termen-limită precis, iunie 2027, a transmis, luni, prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu.

Recomandări
Sintesti
Știri Actuale
Se cere stare de alertă din cauza arderilor ilegale de la Sintești, Ilfov. Buzoianu solicită monitorizare permanentă

Ministerul Mediului cere instituirea stării de alertă în Sintești, localitate din Ilfov unde de ani de zile sunt reclamate arderi ilegale de deșeuri și probleme de poluare. 

Autostrada 1
Știri Actuale
Când începe construcția Autostrăzii Brașov-Făgăraș, în valoare de 9,3 miliarde de lei. Va avea 49,3 kilometri

Autostrada Brașov-Făgăraș intră în următoarea etapă: urmează licitația pentru lucrări, iar șantierul ar putea începe în 2027.

Instant calin georgescu diicot 015 inquam photos george calin
Știri Actuale
Procurorii au pus sechestru pe casa lui Călin Georgescu din Mogoşoaia

Procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa lui Călin Georgescu din Mogoşoaia, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este cercetat penal pentru înşelăciune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2026

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2026

03:27:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23 | Metabolismul după 40 de ani: ce se schimbă și cum prevenim dezechilibrele

36:51

Alt Text!
iBani
iBani - 21 Septembrie 2026

18:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Horațiu Feșnic, delegat la un meci tare din Nations League

Sport

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”