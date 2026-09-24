Cătălin Predoiu, liberalul anti Bolojan din ”tabăra Veștea”, a anunțat cum va vota în Parlament Guvernul lui Mureșan

”Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureșan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Așa cum era la fel de urgent nevoie și acum patru luni. S-a ajuns și în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezență a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât președintele partidului și cerând voturile PSD. Încă un indiciu că refacerea coaliției ar fi fost posibilă și peste vară, dacă în tot spectrul politic pro-occidental gândirea de stat prevala asupra gândirii de partid.”, spune Cătălin Predoiu.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Predoiu, care este și ministru interimar al Afacerilor Interne, a promis că va vota Guvernul Siegfried Mureșan, ”pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline”.

Cătălin Predoiu este unul dintre liderii PNL din așa zisa ”aripă social-democrată”.

În luna iunie, el a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, după ce s-a poziționat de partea lui Adrian Veștea în lupta politică a acestuia cu Ilie Bolojan.

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a susținut că Predoiu și alți lideri liberali ar fi „pilotați de PSD”.

De altfel, Predoiu s-a aflat pe lista liberalilor care urmau să fie dați afară din PNL, deoarece au susținut și chiar votat cabinetul premierului desemnat Adrian Veștea, un liberal care nu a avut acceptul conducerii PNL pentru a forma un Guvern.

Ulterior, disputele și deciziile de excludere legate de „echipa Veștea” au fost mutate pe masa comisiilor de arbitraj și contestate inclusiv în instanță de către cei afectați, invocându-se vicii de procedură.