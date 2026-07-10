El a precizat că reprezentanţii ministerului sunt mobilizaţi la maximum, cu toate capacităţile de care dispun, potrivit News.ro.

Predoiu a adăugat că nu a fost lăsată neacoperită nicio măsură care putea fi luată pentru creşterea nivelului de siguranţă.

Cătălin Predoiu a fost întrebat, vineri, la Constanţa, ce le transmite turiştilor, având în vedere incidentul cu drona care a explodat luna trecută în Portul Constanţa deoarece hotelierii susţin că aceştia s-au speriat din cauza alertelor date atunci şi a faptului că plajele au fost evacuate.

"Evacuarea respectivă s-a făcut după toate standardele şi procedurile, la distanţele indicate de aceste proceduri prevăzute de lege. În ceea ce priveşte prezenţa forţelor noastre în teren, le calibrăm exact astfel încât nici să nu stingherim, dar şi să asigurăm un nivel de siguranţă adecvat", a transmis ministrul interimar al Afacerilor Interne.

Întrebat dacă poate garanta că astfel de incidente precum cel din Portul Constanţa nu vor mai avea loc, Cătălin Predoiu a răspuns: "Astfel de garanţii este hazardat să fie date în orice context. Eu ce pot să garantez este că suntem la maximum mobilizaţi cu toate capacităţile pe care le avem, în limita dispoziţiilor legale, în limita capacităţilor noastre logistice. Facem eforturi suplimentare, cooperăm interinstituţional, suntem deschişi către orice formă de cooperare interinstituţională şi nu am lăsat neacoperit niciun fel de măsură pe care am putut să o luăm, astfel încât să creştem nivelul de siguranţă în limita capacităţilor noastre şi a competenţelor noastre legale".

El a adăugat că litoralul românesc este un loc sigur.

"Cred că prezenţa în număr mare a turiştilor străini spune foarte mult despre nivelul de siguranţă în ţara noastră şi, de asemenea, prezenţa turiştilor români, care ocupă la maximum aceste capacităţi de cazare. Deci cred că există o încredere din partea dânşilor. Cred că observă şi dânşii că facem eforturi şi, în orice caz, pot să spun că modul în care se relaţionează cu cetăţenii este pentru noi o recompensă morală. Ne bucură acest lucru, înseamnă că măsurile pe care le luăm se văd şi sunt înţelese", a declarat Cătălin Predoiu.

La data de 5 iunie, o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. La acel moment, la fața locului au fost mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată atunci, iar persoanele din apropiere au fost evacuate.