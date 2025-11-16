Vremea azi, 16 noiembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate la munte, însă ceață și ploi slabe în restul țării

Duminică aduce vreme neobișnuit de caldă la deal, la munte și în ținuturile vestice; ploi slabe în jumătatea nordică; nori de joasă altitudine și ceață în sud, în est și în centru.

Maximele pleacă de la 6...7 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 21 de grade în sudul Banatului.

În Dobrogea și Bărăgan atmosfera se menține închisă aproape toată ziua. Este ceață dimineață, iar până la ora 10 se află sub Cod galben de ceață mai multe localități din județele Ialomița, Brăila și Călărași. Maximele se opresc pe la 12 grade. Dacă apare soarele, se face mai cald și se pot atinge 16 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme schimbătoare, cer acoperit și ceață în prima parte a zilei și un pic de soare mai târziu. În județele Galați, Vrancea și Vaslui avem un Cod galben de ceață densă, valabil până la ora 9. Temperaturile urcă până la 14 grade, iar în zona Moldovei e posibil să vină câțiva stropi de ploaie.

Ceața este prezentă în această dimineață și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Tot până la ora 9 sunt în vigoare mai multe avertizări de ceață în județele Bacău, Suceava, Botoșani și Iași. Norii se înmulțesc mai târziu și o să plouă slab în unele zone. Maximele ajung la 14 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe, în special în Maramureș. Temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă. Ajung pe la 15 grade. O să mai plouă puțin și după lăsarea nopții.

În vestul României apar ceva condiții de ploaie în Crișana, pe unde și vântul devine mai insistent. În rest se anunță o zi destul de plăcută și o amiază însorită. Se face mult mai cald decât ar fi normal, iar în sudul Banatului se vor înregistra chiar și 21 de grade.

În Transilvania ziua începe cu atmosferă rece, ceață și multă umezeală. Ceața poate să persiste în zona depresionară, așa că la Miercurea Ciuc vor fi cel mult 6 grade pe la amiază. În rest se arată soarele, iar la Sibiu sunt anunțate 16 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem încă o zi cu înnorări persistente și multă ceață pe la câmpie. Sunt și coduri de ceață până la ora 9 în județele Gorj, Dolj și Vâlcea. În sudul provinciei temperaturile rămân scăzute.

La fel o să fie și în sudul României: o zi mohorâtă, cu multă umezeală și ceață în zonele joase; atmosferă mai însorită și temperaturi mai ridicate în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București avem tot atmosferă închisă, nori de joasă altitudine, temperaturi normale pentru data din calendar și cel mult 10 grade pe la amiază.

Luni va fi cam înnorat și s-ar putea să se formeze ceață. Cerul se degajează mai târziu și se face mai cald decât ar fi normal. Maxima ajunge pe la 14 grade.

Vremea rămâne caldă și marți, când se vor atinge 15 grade. Se adună însă norii, iar după prânz vin și ploile.

Miercuri se răcește simțitor și maxima nu mai trece de 8 grade. Avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe, trecătoare și un vânt ceva mai insistent.

Vremea la munte

La munte temperaturile se mențin foarte ridicate pentru această perioadă. În masivele nordice apar câteva ploi slabe. În rest continuă vremea frumoasă. Vântul bate cu putere în zona înaltă din Apuseni și din Carpații Orientali. Ajunge la viteze de 80 km/h.

Vremea rămâne caldă și luni. Ploile se extind în a doua parte a zilei în Occidentali, în nordul Orientalilor și în vestul Carpaților Meridionali. Pot aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat. Pe creste vântul o să bată cu 100 km/h.

Marți se răcește accentuat. O să plouă în majoritatea masivelor, iar pe seară și noaptea ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Ziua de miercuri aduce înnorări, ploi, dar și lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte. Temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă.

