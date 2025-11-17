Cod galben de ceață în București și alte 19 județe. ANM a emis și o atenționare de vânt puternic în județul Cluj

Vremea
17-11-2025 | 08:30
ceata
Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în zone şi localităţi din 20 de judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, ceaţa şi vizibilitatea redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, vizează localităţi din judeţele Covasna şi Harghita.

De asemenea, până la ora 9:00, vor fi afectate de fenomene similare zeci de localităţi din judeţele: Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

În zona de munte a judeţului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se vor semnala, până la ora 12:00, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h. În această zonă meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. 

Citește și
Munte
Vreme neașteptată în România: la munte va fi mai cald decât la câmpie. Fenomenul, explicat de Busu

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, cod galben, anm,

Dată publicare: 17-11-2025 08:30

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Vremea azi, 17 noiembrie 2025. Averse și ceață în prima parte a zilei, însă temperaturile cresc în majoritatea regiunilor
Vremea
Vremea azi, 17 noiembrie 2025. Averse și ceață în prima parte a zilei, însă temperaturile cresc în majoritatea regiunilor

Ziua de luni aduce vreme caldă în cea mai mare parte a țării, averse în vestul României și ceață dimineața în zonele joase, în special din sud.

Vreme neașteptată în România: la munte va fi mai cald decât la câmpie. Fenomenul, explicat de Busu
Vremea
Vreme neașteptată în România: la munte va fi mai cald decât la câmpie. Fenomenul, explicat de Busu

Vremea va fi schimbătoare în toată țara în următoarele zile: ceață persistentă în sud și est, ploi în nord și vest, temperaturi atipic de ridicate la deal și la munte, potrivit prognozei prezentate de Busu.

Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii
Vremea
Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii

Decembrie, cea mai strălucitoare lună din an, cu luminițe, cadouri și sărbători, nu se anunță una friguroasă și cu multă zăpadă estimează experții.

Recomandări
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral
Alegeri locale 2025
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul MIhaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, cu copilul în brațe
Stiri actuale
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul MIhaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, cu copilul în brațe

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
Stiri actuale
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru

Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populație la ora 02:30.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Noiembrie 2025

30:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28