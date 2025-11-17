Cod galben de ceață în București și alte 19 județe. ANM a emis și o atenționare de vânt puternic în județul Cluj

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în zone şi localităţi din 20 de judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, ceaţa şi vizibilitatea redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, vizează localităţi din judeţele Covasna şi Harghita.

De asemenea, până la ora 9:00, vor fi afectate de fenomene similare zeci de localităţi din judeţele: Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Călăraşi, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

În zona de munte a judeţului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se vor semnala, până la ora 12:00, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h. În această zonă meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt puternic.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

