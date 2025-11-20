ANM a transmis o avertizare de Cod galben de ceață. Care sunt județele afectate

Vremea
20-11-2025 | 10:17
ceata trafic

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în orele următoare în mai multe zone din regiunea Moldovei.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, ceaţa densă va determina scăderea vizibilităţii în trafic, sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, în judeţele: Botoşani (localităţile: Hudeşti, Ştefăneşti, Coţuşca, Suharău, Havârna, Rădăuţi-Prut, Călăraşi, Cristineşti, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniş, Mileanca, Pomârla, Santa Mare, Darabani, Drăguşeni, Mihălăşeni, Viişoara, Hăneşti, Ripiceni, Conceşti, Româneşti, Mitoc şi Adăşeni), Iaşi (în: Hârlău, Deleni, Scobinţi, Şipote, Cepleniţa, Vlădeni, Bivolari, Andrieşeni, Focuri, Victoria, Probota, Ţigănăşi, Trifeşti, Gropniţa, Plugari, Coarnele Caprei, Fântânele şi Roşcani) şi Vaslui.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Sursa: Agerpres

Etichete: cod galben, anm, ceata,

Dată publicare: 20-11-2025 10:17

