Vremea azi, 17 noiembrie 2025. Averse și ceață în prima parte a zilei, însă temperaturile cresc în majoritatea regiunilor

Ziua de luni aduce vreme caldă în cea mai mare parte a țării, averse în vestul României și ceață dimineața în zonele joase, în special din sud.

Maximele pleacă de la 9 grade în Oltenia, acolo unde ceața persistă, și ajung pe la 20...21 de grade în Crișana și în Banat.

În Dobrogea și Bărăgan este înnorat la începutul zilei. Avem și ceață în unele regiuni. Apoi cerul se degajează treptat și se face mult mai cald decât ar fi normal. Temperaturile urcă până la 19 grade, însă dacă ceața durează mai multe ore, o să fie mai frig.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o dimineață cam mohorâtă și ceață pe la câmpie. Mai târziu apare soarele și se încălzește simțitor. Vântul devine ceva mai activ, iar maximele ajung pe la 17 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie soare și vreme bună, după ce se risipește ceața matinală. Temperaturile depășesc cu mult valorile normale, iar vântul are intensificări trecătoare și în această zonă.

Vremea în Transilvania

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș o să fie nefiresc de cald pentru această perioadă. Se vor atinge 18 grade. Se adună norii. Ploile se extind în a doua parte a zilei, iar vântul prinde putere și aici.

Vreme neobișnuit de caldă găsim și în vestul României, pe unde se vor înregistra 20...21 de grade. O să plouă după orele amiezii. Vor fi averse cu descărcări electrice și pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate destul de tare. Ajunge la viteze de 70 km/h.

În Transilvania avem o dimineață cam rece, cu multă umezeală și ceață, în special în depresiuni. Pe aici nu prea vedem soarele. În rest, atmosfera devine plăcută, iar în vestul provinciei o să fie neobișnuit de cald. La Sibiu se vor atinge 18 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia atmosfera se menține închisă pe la câmpie. Pe aici este ceață densă în prima parte a zilei, iar maximele se opresc la 9...10 grade. În zonele deluroase vedem puțin soarele și temperaturile urcă până la 14 grade.

Și în ținuturile sudice este cam înnorat acum dimineața. Avem și ceață în unele regiuni. În Lunca Dunării ceața poate să dureze mai mult, iar în Alexandria vor fi cel mult 11 grade. În schimb, în Dealurile Munteniei se vor înregistra vreo 18 grade.

Vremea în București

În București norii persistă la începutul zilei, dar mai târziu vedem soarele și se încălzește simțitor. Maxima ajunge pe la 16 grade.

Vremea rămâne caldă și marți. Temperatura urcă până la 15 grade, dar se înnorează și o să plouă din când în când.

Miercuri se răcește accentuat și vor fi cel mult 8 grade pe la amiază. Vântul devine mai insistent. Dimineața e posibil să apară ceața, iar peste zi mai vin ceva ploi.

Joi se încălzește din nou. O să avem vreme frumoasă, un pic de vânt și o maximă în jur de 13 grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile se mențin ridicate. Ploile se extind după-amiază în masivele vestice și vor aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat. În rest avem o zi însorită. Vântul prinde putere în zonele înalte și poate depăși viteze de 100 km/h.

Marți se răcește destul de tare. Ploile apar pe suprafețe vaste, iar spre seară se transformă în lapoviță și ninsoare. Se vor strânge cantități însemnate de apă, în special în Carpații Meridionali, iar pe creste se va depune strat de zăpadă.

Miercuri mai vin ceva ploi, iar în zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare. Temperaturile ajung la valori normale pentru această perioadă. Vântul are intensificări la altitudini mari.

Joi se face din nou mai cald decât ar trebui. O să mai plouă puțin în masivele vestice. În rest găsim soare, vreme bună și un vânt ceva mai activ pe crestele montane.

