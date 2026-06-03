Leguma este, de fapt, năsturelul (n.r. watercress). Această plantă cu frunze verzi, cu un gust ușor picant, a depășit varza chinezească, mangoldul, frunzele de sfeclă și spanacul, Mirror.

Face parte din familia Brassicaceae, fiind înrudită cu varza, kale, ridichea și muștarul. Numele său latin, „Nasturtium officinale”, poate fi tradus aproximativ ca „răsucitor de nas”, probabil o referire la gustul său puternic și picant.

Deși nu este folosit frecvent în multe țări, în Marea Britanie este cultivat și consumat de sute de ani, existând chiar și un festival dedicat în orașul Alresford din Hampshire, considerat „capitala năsturelului din Marea Britanie”.

Dr. Amy Lee, specialist în nutriție, a declarat că năsturelul are numeroase beneficii pentru sănătate. Este bogat în vitamina A și potasiu, chiar mai mult decât salata obișnuită. De asemenea, conține vitamina C, calciu, fier, vitamina E, vitamina K și vitamina B6.

Un studiu Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a analizat peste 40 de fructe și legume considerate „powerhouse” (n.r. alimente asociate cu reducerea riscului de boli cronice). Rezultatele au arătat că legumele din familia cruciferelor și cele cu frunze verzi domină topul, în timp ce fructele și legumele precum morcovii, roșiile sau citricele au scoruri mai mici.

Pe scurt, năsturelul este considerat cea mai „densă nutritiv” legumă din lume, conform acestui clasament. În România, năsturelul se găsește în mai multe supermarketuri și prețul variază între 7 și 10 lei.