Ea susține că noile măsuri vin după intensificarea controalelor și aplicarea unor sancțiuni mai dure.

„Am crescut controalele, am dat mult mai multe amenzi, am deschis dosare penale, iar acum venim și cu modificări legislative absolut necesare pentru ca acest fenomen să nu mai poată fi perpetuat ani de zile”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului, una dintre principalele modificări vizează limitarea perioadei în care lucrările pentru iazurile piscicole pot rămâne nefinalizate. În prezent, spune aceasta, există situații în care proiectele sunt prelungite timp de 15 sau chiar 20 de ani, fără ca iazurile să fie realizate efectiv.

Noua propunere prevede un termen de doi ani pentru obținerea și menținerea avizelor, cu posibilitatea unei singure prelungiri de maximum un an. Astfel, toate lucrările, inclusiv cele de mediu, ar trebui finalizate în cel mult trei ani.

În cazul în care termenul nu este respectat, operatorii riscă sancțiuni de până la 500.000 de lei. Pe lângă amenzi, firmele sancționate nu vor mai putea obține avize de gospodărire a apelor pentru noi exploatări timp de cinci ani. Restricția se va aplica inclusiv beneficiarilor reali, pentru a împiedica evitarea sancțiunilor prin înființarea unor noi societăți comerciale.

„Dacă nu se finalizează în acest termen, va deveni contravenție și va fi sancționată cu un maxim de 500.000 lei. Acesta este a doua modificare pe care o propunem la legea apelor. Creștem substanțial amenzile care pot fi date. Inițial vorbeam de un minim de un maxim de 80.000 lei ca amendă. În momentul de față vorbim de un maxim de 500.000 lei amendă pentru cei care operatorii care nu au respectat legislația și în 3 ani de zile nu și-au realizat lucrările sau nu au făcut lucrările necesare, din perspectiva, nu au luat măsurile. Din perspectiva mediului. Dacă au primit contravenție 5 ani de zile nu mai pot obține avize de gospodărire apelor pentru noi lucrări de exploatare a agregatelor care pe care le-ar mai dori ei să le obțină”, a declarat Diana Buzoianu.

Pachetul legislativ introduce și noi infracțiuni. Depozitarea ilegală a agregatelor minerale în cantități mai mari de 20 de metri cubi, fără documente de proveniență, va fi sancționată penal. De asemenea, exploatările de agregate sau activitățile legate de iazuri piscicole desfășurate fără autorizații de mediu vor deveni infracțiuni pedepsite cu închisoare de la unu la trei ani.

Ministrul Mediului a anunțat și măsuri privind confiscarea utilajelor folosite în exploatările ilegale. Potrivit acesteia, până acum echipamentele descoperite în cadrul controalelor rămâneau în proprietatea celor sancționați.

„Astăzi propunem ca aceste echipamente și utilaje să fie confiscate”, a afirmat Buzoianu, precizând că măsura este susținută atât de Administrația Națională „Apele Române”, cât și de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

În același timp, Diana Buzoianu a susținut că Ministerul Mediului a identificat sute de proiecte care nu au fost finalizate, deși au primit avize în ultimii ani.

„Din 1.200 de avize date în ultimii 10 ani, mai puțin de 10%, adică doar 102 iazuri, au fost efectiv realizate. În rest, România a rămas cu sute de cratere ilegale”, a declarat ministrul interimar al Mediului.

Balastierele ilegale, aduse în atenția autorităților de echipa „România, te iubesc”

În luna aprilie, Rareș Năstase de la „România, te iubesc!” a prezentat ancheta „Țara care se sapă singură” și care arăta că țara noastră este un adevărat rai al balastierelor. Un domeniu care funcționează într-o zonă gri, unde regulile există mai ales pe hârtie, iar controlul real este slab sau vine prea târziu. Explozia proiectelor din marea infrastructură a crescut enorm cererea de nisip și pietriș, iar exploatarea agregatelor s-a transformat într-o afacere extrem de profitabilă, dar și haotică. O industrie care s-a dezvoltat mai repede decât capacitatea — și, uneori, voința — autorităților de a o supraveghea. Consecințele se văd pe teren.

La scrut timp, Ministerul Mediului a anunțat o intensificare a controalelor și noi măsuri legislative pentru protejarea mediului și a comunităților.

Diana Buzoianu a precizat că de luni de zile se lucrează pentru a scoate la lumină mafia balastierelor, care a provocat distrugeri semnificative în România.

„Am crescut exponențial controalele pe zona de balastiere – doar în luna noiembrie a anului trecut au fost realizate controale și date amenzi cât în primele 7 luni ale anului la un loc. Au fost depuse plângeri penale și suspendate activitățile firmelor care acționau ilegal, suspendări în număr record. Mai e mult de muncă. Mult gunoi de scos de sub preș. Continuăm controalele. Și cu Apele Române, și cu Garda Națională de Mediu”, a transmis ministrul.