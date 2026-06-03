Ne pregătim de vară și vă recomandăm să întindeți mâna după fructele din pom. În mai, încercați cu încredere corcodușele. Participă la așa-numita imuno-reglare, vă reglează sistemul imunitar.

Fructele din pom au același efect precum un animăluț de casă. Țin în echilibru complicatul sistem de apărare.

Un animăluț lângă copil? Pe suprafața blăniței găsim microorganisme, citite instantaneu de sistemul imunitar uman.

Aceste microorganisme îl educă și participă la imuno-reglare, o funcție pe care sistemul de apărare o „gândește” tot timpul. Ne explică ce fac așa-numitele citokine – profesorul imunolog Veronica Lazăr.

Veronica Lazăr, profesor universitar doctor, Facultatea de Biologie: „Unele cu efect proinflamator, altele cu efect antiinflamator. Dacă sunt echilibrate, e bine, omul e sănătos.”

Educația imunitară vitală se face ușor între frați. Nu e nicio problemă dacă împart aceeași jucărie, aceeași farfurie, aceeași sticlă cu apă.

Veronica Lazăr, profesor universitar doctor, Facultatea de Biologie: „Știți obiceiurile lor de a-și pune jucăriile la gură, de a le împrumuta, de a mânca din aceeași farfurie. Se pare că acești copii, care au mai mulți frați, au un sistem imunitar mai bine reglat.”

Ne pregătim de vară. Imuno-reglare facem și în mediul natural, dacă mâncăm orice fructe sălbatice. Corcodușe găsim din plin în această perioadă.

Odată ce veniți acasă, vă spălați pe mâini. Apoi intrați în contact, cu încredere, cu toate bacteriile din mediul casnic. În copilărie, acestea construiesc corect sistemul imunitar. La vârstă adultă, îl echilibrează.

În mediul casnic, peste tot există bacterii și toxinele acestora. Bacteriile, organisme vii, sunt degradate în mediu. Rămân însă mai multă vreme toxinele lor. Acestea sunt citite permanent de sistemul imunitar uman. Și e bine. De aceea, în mediul casnic nu folosiți dezinfectanți. Nu sunt utili.

Când sunt introduse în organism prin respirație ori prin digestie, toxinele bacteriilor declanșează un răspuns imunologic normal. De fapt, țin ocupat sistemul imunitar și împiedică răspunsuri aberante, cum sunt alergiile sau bolile autoimune.

Brândușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Sunt toxine din interiorul bacteriilor, care, venite în contact cu sistemul imunitar, declanșează un răspuns benefic al sistemului imunitar. Este opus celui patologic din bolile alergice.”

Sistemul de apărare uman citește permanent informațiile chimice. Și este în echilibru. Nu ne dorim un sistem imunitar slab, pentru că nu ne apără corect. Dar nici un sistem imunitar agresiv – asta înseamnă boli autoimune. Ci echilibrul sistemului de apărare.