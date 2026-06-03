„Armata franceză are nevoie de mai multe arme, iar producția de armament trebuie să se accelereze”, a avertizat generalul Fabien Mandon (foto, stânga), șeful Statului Major al Apărării, în timp întâlnirii sale din aprilie și mai cu senatorii francezi. Atunci, el le-a transmis că există un risc real ca Germania să depășească Franța ca primă putere militară a continentului, spunând cu voce tare ceea ce cercurile de apărare franceze șoptesc de luni de zile, scrie POLITICO.

„Am putea rămâne în urmă. Dacă Germania continuă în acest ritm, peste cinci ani, argumentul conform căruia noi avem experiență operațională și o anumită cultură nu va mai ține. Pentru americani, Germania devine treptat punctul de referință european”, a declarat generalul francez.

Astfel, se preconizează că, până în 2029, Germania va cheltui 153 de miliarde de euro pe an pentru apărare. Asta înseamnă circa 3,5 din PIB și se poate considera cea mai ambițioasă expansiune militară a țării după reunificare Germaniei.

În schimb, Franța vrea să aloce aproximativ 76,3 miliarde de euro până 2023.

Mandon a vorbit în cadrul audierilor privind legea actualizată a Franței privind planificarea militară, care alocă 36 de miliarde de euro suplimentare pentru apărare până în 2030, dar nu prevede achiziționarea de către Paris a unor aeronave sau nave militare suplimentare.

În timp ce Adunarea Națională, camera inferioară a parlamentului, a aprobat în mare măsură textul guvernului, Senatul insistă pentru mai mulți bani și mai mult echipament militar. Senatorii votează proiectul de lege în această săptămână.

„Legea actualizată privind planificarea militară reprezintă un pas către o mai mare rigoare, profunzime și coerență, dar nu am ajuns încă la modelul potrivit. Pentru a-l realiza, decizia trebuie să fie una politică”, a declarat șeful Statului Major al Apărării francez în fața comisiei pentru afaceri externe și apărare a Senatului.

Generalul Fabien Mandon a criticat și ritmul producției din industria de apărare

Mandon a prezentat provocările cu care se confruntă Franța. În urmă cu opt luni, el le-a spus deputaților că pregătește armata franceză pentru un „șoc” cu Rusia în următorii trei-patru ani.

Mai mult, oficialul militar a criticat și ritmul producției din industria de apărare, la aproape patru ani după apelul lansat de președintele Emmanuel Macron (foto, dreapta) pentru trecerea la o „economie de război”. Potrivit acestuia, companiile franceze produc echipamente de înaltă tehnologie, însă nu reușesc să le fabrice suficient de repede și la costuri reduse.

În ceea ce privește bugetul apărării, generalul a precizat că o creștere semnificativă a cheltuielilor militare va trebui decisă de viitorul președinte al Franței, ales anul viitor. El a subliniat că direcția investițiilor franceze în apărare va deveni clară abia după următoarele alegeri prezidențiale, în contextul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice ale țării.