În tot acest timp, Poliția Locală a dat doar două amenzi simbolice și a cerut desființarea lui. Dar mesh-ul este tot acolo. Și nici nu va fi dat jos prea curând.

Se întâmplă la blocul situat pe Calea Victoriei 143, la intersecția cu strada Frumoasă.

A fost construit în 1921 și este încadrat, din 1995, în clasa a II-a de risc seismic.

Asta înseamnă că, la un cutremur major, clădirea nu s-ar prăbuși cu totul. Dar riscă avarii considerabile și îi pune în pericol pe cei aflați în interior.

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