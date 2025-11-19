Ce trebuie să facem „pentru energie mai ieftină și mai curată în România” spune consilierul prezidențial Radu Burnete

Consilierul prezidențial pe probleme economice și sociale, Radu Burnete, a tras un semnal de alarmă: România și Europa pot avea energie mai ieftină, mai curată și abundentă.

Asta însă doar dacă în următorul deceniu se fac investiții masive în rețele, stocare, regenerabile, nuclear și hidro. Gazul din Marea Neagră este tratat ca un „colac de salvare” temporar.

Sunt necesare Investiții uriașe în rețele de distribuție (naționale și europene), capacități de stocare a energiei, producție regenerabilă (solar, eolian) energie nucleară (reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă + SMR-uri) și hidrocentrale a declarat consilierul prezidențial, potrivit news.ro.

Până vin acestea, gazul din Marea Neagră este vital – „a venit ca un colac de salvare”, a adăugat Radu Burnete.

Companiile mari de stat (Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, Transgaz) trebuie scoase de sub control politic și lăsate să funcționeze după reguli de piață, pentru a deveni jucători regionali, consideră consilierul prezidențial: „Avem nevoie să ne întărim marile companii şi să le transformăm în jucători regionali, dar pentru asta este nevoie să scoatem politicul din ele şi să le lăsăm să joace după reguli de piaţă”.

Europa are dezavantaje structurale față de SUA și China: puține hidrocarburi, piață fragmentată, rețele învechite, puține companii globale. Renunțarea „aiurea” la nuclear și dependența de gazul rusesc au costat enorm, a mai spus Burnete care preconizează că pe termen scurt și mediu, energia europeană va fi mai scumpă decât în SUA sau China – dar obiectivul este să fie mult mai ieftină decât astăzi.

„Realismul este între energie ieftină și energie mai ieftină. Nu există viitor fără energie abundentă, mai curată și mai ieftină decât astăzi. Fereastra de oportunitate este încă deschisă” spune Radu Burnete.

Declarațiile vin după discuțiile președintelui Nicușor Dan cu Enrico Letta, autorul raportului privind piața unică europeană și Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie, în contextul în care România urmează să devină a 33-a țară membră a AIE.

