Consilier prezidențial, despre salarizarea publică din România: ”Povestea asta cu sporurile trebuie să dispară”

17-08-2025 | 07:43
Consilierul prezidenţial Radu Burnete s-a arătat nemulțumit, sâmbătă, de felul în care este organizată salarizarea publică din România, despre care a spus că este ”o zăpăceala din care nu înţelegem nimic”.

Cristian Matei

”Salarizarea publică în clipa de faţă, în România, este o zăpăceala din care nu înţelegem nimic. Avem de-a face cu o sabie cu două tăişuri: Noi avem o salarizare dezlânată, angajările sunt blocate, nu poţi angaja oamenii, avem zone din mediul public unde ai nevoie să dai salarii mai mari, ca să atragi anumite tipuri de oameni cu anumite specializări, şi atunci ce se întâmplă? Apare câte o idee de asta, care multe ori e creaţă, spor de nu ştiu de care. Şi din nou, ai două cazuri. Anumiţi manageri sau conducători, care le folosesc abuziv şi dau aceste sporuri unor oameni care nu au nicio nevoie de ele, ci alte ori vezi manageri în sistemul public care le folosesc ca să crească nişte salarii”, a afirmat Burnete la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

”Povestea asta cu sporurile, din nou, trebuie să dispară, e fără noimă şi noi trebuie să ne plătim funcţionarii publici cu salariul pe care judecăm că e corect. Că lucrează la ANAF, că lucrează la Administraţia prezidenţială, că lucrează la o mică primărie, trebuie să avem nişte grile clare care ne spun ok, ăsta-i salariul complet, fără sporuri, fără alte CA-uri”, a mai declarat Radu Burnete.

Potrivit consilierului prezidenţial, unele sporuri sunt utile. ”Un număr mic de sporuri, pentru cazuri particulare, cred că sunt utile. În rest, nu, trebuie să venim la zi”, a explica el.

Burnete a mai afirmat că ”avem nevoie de această lege a salarizării unice, care şi ea este o obligaţie în PNRR”.

”Am amânat-o, ăsta era ultimul lucru care ne mai lipsea în anul electoral 2024, să deschidem cutia salarizării bugetare. Cred că aveam deficitul nu ştiu, 20%”, a precizat Burnete.

Sursa: News.ro

