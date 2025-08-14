Ce sunt atacurile de tip phishing și cum te poți proteja de hackeri. Expresii care le trădează

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacurile de tip phishing rămân printre cele mai frecvente metode ale hackerilor și publică expresii aparent inofensive, dar care ascund intenții periculoase.

”Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici pentru a obţine acces la date sensibile, credenţiale sau informaţii financiare. De cele mai multe ori, mesajele par a proveni din surse de încredere, folosesc un ton urgent şi solicită acţiuni rapide precum accesarea unui link, descărcarea unui fişier sau completarea unor date personale”, au transmis, joi, oficialii DNSC.

Aceştia publică şi o listă cu expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase.

”Vă recomandăm să verificaţi cu atenţie adresa expeditorului, nu accesaţi linkuri suspecte şi nu transmiteţi niciodată informaţii personale prin e-mail sau SMS nesolicitate. Activaţi autentificarea multifactor (MFA) acolo unde este posibil şi raportaţi orice tentativă suspectă către autorităţile competente”, mai transmis spedcialiştii în securitate cobernetică.

Ce sunt atacurile de tip phishing

Atacurile de tip phishing sunt tentative frauduloase prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină informații personale, financiare sau de acces (parole, date bancare) prin intermediul unor mesaje înșelătoare, care par să provină din surse de încredere.

Aceste mesaje pot fi emailuri, SMS-uri sau chiar apeluri, și folosesc adesea un ton urgent pentru a determina victimele să acceseze linkuri false, să descarce fișiere malițioase sau să ofere date sensibile. Scopul este furtul de identitate sau accesul neautorizat la conturi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













