Ce sunt atacurile de tip phishing și cum te poți proteja de hackeri. Expresii care le trădează

Stiri actuale
14-08-2025 | 16:26
frauda

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacurile de tip phishing rămân printre cele mai frecvente metode ale hackerilor și publică expresii aparent inofensive, dar care ascund intenții periculoase.

autor
Mihaela Ivăncică

”Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici pentru a obţine acces la date sensibile, credenţiale sau informaţii financiare. De cele mai multe ori, mesajele par a proveni din surse de încredere, folosesc un ton urgent şi solicită acţiuni rapide precum accesarea unui link, descărcarea unui fişier sau completarea unor date personale”, au transmis, joi, oficialii DNSC.

Aceştia publică şi o listă cu expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase.

”Vă recomandăm să verificaţi cu atenţie adresa expeditorului, nu accesaţi linkuri suspecte şi nu transmiteţi niciodată informaţii personale prin e-mail sau SMS nesolicitate. Activaţi autentificarea multifactor (MFA) acolo unde este posibil şi raportaţi orice tentativă suspectă către autorităţile competente”, mai transmis spedcialiştii în securitate cobernetică.

Citește și
dnsc
DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut

Ce sunt atacurile de tip phishing

Atacurile de tip phishing sunt tentative frauduloase prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină informații personale, financiare sau de acces (parole, date bancare) prin intermediul unor mesaje înșelătoare, care par să provină din surse de încredere.

Aceste mesaje pot fi emailuri, SMS-uri sau chiar apeluri, și folosesc adesea un ton urgent pentru a determina victimele să acceseze linkuri false, să descarce fișiere malițioase sau să ofere date sensibile. Scopul este furtul de identitate sau accesul neautorizat la conturi.

Sursa: News.ro

Etichete: frauda, dnsc,

Dată publicare: 14-08-2025 16:26

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin telefon. Cum să nu cazi în plasa escrocilor

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, cu privire la înmulţirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing).

DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut
Stiri actuale
DNSC avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită imaginea unui economist cunoscut

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui val de înşelătorii online în care este folosită abuziv imaginea economistului Adrian Negrescu.

DNSC avertizează: Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră. Nu furnizați date personale prin telefon
Stiri actuale
DNSC avertizează: Tentative de fraudă în numele Poliției de Frontieră. Nu furnizați date personale prin telefon

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră, şi recomandă să nu furnizați informaţii personale.

O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC
Stiri actuale
O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unei noi tentative de înşelătorie care circulă online sub forma unei aşa-zise citaţii oficiale.

Nouă tentativă de fraudă în România. Antreprenorii sunt vizați de apeluri false care se folosesc de identitatea DNSC
Stiri actuale
Nouă tentativă de fraudă în România. Antreprenorii sunt vizați de apeluri false care se folosesc de identitatea DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei noi tentative de fraudă telefonică, în care atacatorii se dau drept angajaţi ai acestei instituţii, vizând în special antreprenorii din România.

Recomandări
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune
Stiri Economice
Economia României a crescut cu 1,2% din PIB. Scăderea consumului și factorii externi mențin riscul de recesiune

PIB-ul a crescut cu 1,2% în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, arată datele INS. Economia a crescut cu 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi cu 2,1% pe seria ajustată sezonier.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară
Vremea
Codul galben de caniculă a fost extins. Temperaturi de până la 37 de grade în peste jumătate de țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis noi atenţionări Cod galben de caniculă, valabile joi şi vineri, în peste jumătate din ţară, inclusiv în Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12