Ce spune șeful DNA despre operațiunea din Portul Constanța. „A fost de o anvergură fără precedent”

"Vorbim despre un caz care vizează o infrastructură critică a statului român, mă refer aici la Portul Constanţa. Operaţiunea noastră a fost de o anvergură fără precedent, în care am utilizat la maxim toate resursele instituţiei - mijloace tehnice complexe, investigatori sub acoperire. Practic, am folosit cam tot arsenalul disponibil. Un caz care a necesitat în primul rând timp şi răbdare pentru a construi cu migală un probatoriu complet şi pentru a identifica toate ramificaţiile. Toată lumea bănuia că se întâmplă ceva în Portul Constanţa, însă, pentru a pătrunde, a trebuit să construim cazul cu mare grijă şi cu mare discreţie. Combinaţia aceasta de opacitate şi miză financiară mare necesită utilizarea tuturor resurselor noastre şi a profesionalismului procurorilor şi ofiţerilor", a declarat Marius Voineag, la bilanţul activităţii DNA pe anul 2024.

El a adăugat că instituţia pe care o conduce îşi doreşte să meargă în continuare în direcţia unde "sunt bani mulţi în joc, pentru că acolo tentaţiile sunt mari".

"Dacă vrem să combatem cu adevărat corupţia, cazurile trebuie construite pe fundamente solide şi asta poate însemna uneori să sacrificăm imaginea pe termen scurt pentru a obţine rezultate pe termen lung. Ne propunem să facem în continuare astfel de cazuri, să ne ducem acolo unde sunt bani mulţi în joc, pentru că acolo tentaţiile sunt mari şi impactul pentru societate este de asemenea mare", a spus procurorul-şef al DNA, potrivit Agerpres.

Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în perioada 2024 - 2025, mai mulţi oameni de afaceri şi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale ar fi promis şi ar fi remis funcţionarilor din cadrul Administraţiei Porturilor Maritime SA Constanţa sume de bani cuprinse între 2.000 de euro şi 100.000 de euro, precum şi alte bunuri, pentru a le oferi susţinere şi pentru a fi ajutaţi să îşi dezvolte afacerile pe care le desfăşoară în zona Portului Constanţa. Totalul sumelor primite ca mită de funcţionari este de aproximativ 350.000 de euro.

Prin aceste demersuri, oamenii de afaceri ar fi urmărit: obţinerea de concesionări de bunuri imobile şi intabularea ulterioară a acestora pe numele unei firme; urgentarea îndeplinirii actelor necesare în vederea avizării şi aprobării la nivelul CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a unui racord de cale ferată; prelungirea unui contract de colectare a deşeurilor; asigurarea accesului exclusiv al unor societăţi comerciale la anumite dane. De asemenea, oamenii de afaceri doreau câştigarea unor licitaţii şi atribuirea preferenţială a unor contracte; aprobarea unor proiecte care vizează extinderea operaţiunilor desfăşurate de unele societăţi comerciale; închirierea sau concesionarea de terenuri în regim preferenţial; angajarea unor persoane în cadrul CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa.

Sumele de bani ce ar fi fost promise de către oamenii de afaceri sunt estimate la aproximativ 6 milioane de euro.

