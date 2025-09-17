Primăria Sectorului 4 București anunță că nu au fost sistate lucrările de la Planşeul Unirii. Arheologii cercetează zona

17-09-2025 | 13:14
planseu unirii
Primaria Sectorului 4

Primăria Sectorului 4 anunţă că lucrările de refacere totală a Planşeului Unirii nu au fost sistate, după ce elemente de construcţie vechi au fost identificate într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă Dâmboviţa.

"Constructorii lucrează, în prezent, atât la execuţia piloţilor foraţi, cât şi la dezafectarea vechii plăcii de beton, în zona Parcului Unirii, departe de zona în care au fost identificate cărămizile/elementele de construcţie anterioară despre care am făcut făcut vorbire în cursul zilei de ieri. Aceasta este, de altfel, singura zonă delimitată şi protejată în momentul de faţă, în privinţa căreia specialiştii în arheologie urmează să formuleze un punct de vedere pe care îl vom prezenta opiniei publice", informează un comunicat transmis, miercuri, de autoritatea locală.

Primăria Sectorului 4 a informat, marţi, că elemente de construcţie anterioară au fost identificate într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmboviţa în centrul Capitalei. Zona a fost delimitată şi protejată şi va fi examinată de specialişti în arheologie, preciza autoritatea locală.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, piata unirii,

