Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep

25-11-2025 | 21:05
Peter Szijjarto
Getty

Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, la o conferinţă de presă pe teme de energie.

Lorena Mihăilă

„Acum, care va fi structura consumului intern şi a exporturilor de gaze care vor fi exploatate din Neptun Deep este o decizie naţională a voastră. Odată ce România decide şi dacă există gaz din zăcământul Neptun Deep care urmează să fie exportat, cu siguranţă suntem interesaţi să îl importăm în Ungaria, în cazul în care poate fi încheiat un acord comercial bun între compania energetică maghiară MVM şi OMV Petrom. Ideea este că da, suntem interesaţi de diversificare, suntem interesaţi să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaze ale Ungariei. Problema este, pe de o parte, comercială şi, pe de altă parte, o decizie naţională a voastră", a declarat oficialul maghiar.

De ce vrea Ungaria pretrolul rusesc

El a precizat că Ungaria este fără ieșire la mare, astfel că poate cumpăra petrol și gaze naturale doar de acolo unde vine o conductă.

„Noi, ungurii, suntem adesea atacați pentru că folosim surse de energie rusești, ca și cum ar fi o chestiune de alegere sau gust politic. Dar nu este așa. Această decizie se bazează pe realitatea fizică a geografiei și a infrastructurii. Nu ne interesează de sursă, atât timp cât este fiabilă, contractele sunt respectate și prețul este corect", a subliniat menţionând că în prezent, țițeiul sosește în Ungaria prin conducte din două direcții, Rusia și Croația, iar dacă sursele rusești ar fi eliminate, pur și simplu nu ar fi posibilă aprovizionarea țării din cauza problemelor de capacitate.

Despre achiziționarea activelor Lukoil

Întrebat de posibilitatea ca firma energetică maghiară MOL să achiziţioneze activele internaţionale ale Lukoil, Peter Szijjarto a apreciat că există şanse de negocieri dar situaţia este prematură.

„Ce pot să vă spun este că MOL cumpără petrol de la Lukoil şi va continua să facă acest lucru pentru că am obţinut o derogare din partea Statelor Unite privind sancţiunile lor asupra livrărilor de petrol. Aşadar, considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi atunci când vine vorba de aprovizionarea energetică a Ungariei. Îmi menţin poziţia. Am experienţă în ceea ce priveşte cooperarea cu Rusia în domeniul energiei. Până acum au fost de încredere. Toate alternativele sunt mai puţin de încredere sau mai scumpe. Deci, pentru a schimba o sursă ieftină şi de încredere cu una mai scumpă şi mai puţin de încredere, nu-mi puteţi oferi un motiv pentru asta", a afirmat ministrul.

Întrebat dacă Ungaria ar fi interesată să achiziţioneze participaţia Lukoil din zăcământul Trident din Marea Neagră, Peter Szijjarto a răspuns:

„Ei bine, după cum v-am spus, MOL, care este o companie maghiară cu capital privat, desfăşoară negocieri internaţionale pe baze comerciale, fie cu Lukoil, fie cu oricine altcineva. Dacă au şansa de a face tranzacţii, de a încheia acorduri pe piaţa internaţională de energie, care sunt accesibile şi profitabile pentru ei, sunt sigur că vor negocia în favoarea lor. Sperăm că vor avea succes în toate negocierile care le aduc profit, pentru că cu cât sunt mai profitabile companiile ungare, cu atât mai bine pentru economia ungară".

Perimetrul Trident este deţinut în proporţie de 87,8% de Lukoil şi restul de Romgaz, companie controlată de statul român, iar estimările preliminare - încă neconfirmate de foraje - indicau că aici ar fi rezerve potenţiale de gaze de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi.

Cooperarea energetică cu România

Referindu-se la cooperarea energetică dintre România şi Ungaria, Peter Szijjarto a apreciat că cele două ţări sunt pe aceeaşi lungime de undă în privinţa aspectelor strategice ale aprovizionării sigure cu energie.

„Pentru că noi credem în pragmatism, în bun-simţ şi credem în necesitatea unei cooperări de bună vecinătate, deoarece, dacă vecinii nu sunt capabili să coopereze pentru a contribui la securitatea energetică a fiecăruia, atunci apare o mare problemă, aşa cum, din păcate, unii dintre vecinii noştri sunt exemple în acest sens. Aşadar, cooperarea energetică dintre România şi Ungaria este exemplară. Este cu adevărat perfectă şi apreciem acest lucru. De la 1 noiembrie am reuşit să creştem capacitatea interconectorului nostru de gaze la 2,7 miliarde de metri cubi. De ce? Pentru că ne bazăm pe livrări crescute în anii următori din şi prin România către Ungaria. De ce? Pentru că înţelegem că România va juca un rol foarte important în alimentarea regiunii cu gaze în viitor", a precizat oficialul maghiar.

Peter Szijjarto a participat marţi, la Bucureşti, la Ediţia a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federaţia Patronală a Energiei (FPE).

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, energie, petrol, peter szijjarto,

