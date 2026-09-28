CFR Călători informează, într-un comunicat de presă transmis luni, că, în conformitate cu legislaţia în vigoare în cursul anului universitar 2026-2027, studenţii români/străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România şi din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi localitatea unde se află instituţia de învăţământ la care studentul este înmatriculat, scrie News.ro.

Călătoria studenţiilor beneficiari de 90% reducere

De reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază şi studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, precum şi cei proveniţi din centre de plasament, familii substitutive sau aflaţi la asistent maternal.

Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cuşetă se vor achita integral diferenţele tarifare.

Legitimaţiile de călătorie (bilete şi abonamente) cu reducere 90% pot fi obţinute de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile de voiaj CFR Călători, online, accesând site-ul www.cfrcalatori.ro şi aplicaţia descărcabilă pe dispozitive mobile (telefon, tabletă, etc.), de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în staţii, după confirmarea calităţii de student şi obţinerea ID-ului de student de la casa de bilete, de la personalul de tren, la urcarea din staţiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie, conform condiţiilor specifice prezentate în detaliu pe site www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern / Facilităţi / Reduceri pentru elevi şi studenţi/ Reduceri pentru studenţii înmatriculaţi în România.

Cum primești legitimația de călătorie

Pentru a beneficia de bilete/abonamente cu reducere 90% studenţii trebuie să prezinte: legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, în original, pe care trebuie să fie înscrisă/localitatea în care se află instituţia la care studentul este înmatriculat, actul de identitate în original, din care să reiasă domiciliul studentului.

Studenţii care deţin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului prezentând un document/certificat emis digital sau în format fizic de structurile specializate de evidenţă a populaţiei care să ateste domiciliul persoanelor.

Până la 30 noiembrie inclusiv, reducerea de 90% (bilete/ abonamente lunare), se poate acorda în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, în original, vizată pentru anul universitar 2025-2026. Excepţie fac studenţii pentru care anul universitar 2025-2026 este an terminal, ei nu mai beneficiază de facilităţile aferente începând din 1 decembrie 2026.

Studenţii din anul I, până la obţinerea legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, pot beneficia de reducere 90% pentru călătoria până la 30 noiembrie şi în baza adeverinţei, în original, emisă de unitatea de învăţământ pentru anul universitar 2026-2027.

Începând din 1 decembrie, reducerea de 90% pentru studenţi se acordă doar în baza legitimaţiei de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2026-2027, inclusiv pentru studenţii din anul I.

La verificarea călătoriei în tren, studenţii trebuie să prezinte biletul/abonamentul cu reducere şi legitimaţia de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs, în original.

Până la 30 noiembrie inclusiv, studenţii pot prezenta legitimaţia de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar 2025-2026, iar studenţii din anul I pot prezenta adeverinţa care atestă calitatea de student. Biletele/abonamentele cu reducere procurate online pot fi prezentate în format digital ca document pdf. electronic sau tipărite pe hârtie având cod QR. Abonamentele cu reducere procurate online prin aplicaţia descărcabilă se prezintă numai în format electronic pe dispozitivul cu care este asociat.

Călătoria studenţilor beneficiari de 50% reducere

De asemenea, studenţii cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cuşetă se vor achita integral diferenţele tarifare.

Studenţii români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, îşi pot procura legitimaţii de călătorie cu reducere 50% la toate categoriile de trenuri regio, interregio şi intercity, pe orice distanţă, clasa a 2-a, inclusiv tichet de rezervare cu 50% reducere.

Legitimaţiilor de călătorie cu reducere 50% pot fi obţinute de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile de voiaj CFR Călători, de la personalul de tren, la urcarea din staţiile în care nu există posibilitatea procurării biletelor de călătorie, conform condiţiilor specifice prezentate în detaliu pe site www.cfrcalatori.ro, la secţiunea Trafic intern / Facilităţi / Reduceri pentru elevi şi studenţi/ Reduceri pentru studenţii români înmatriculaţi în străinătate.

Pentru a beneficia de bilete cu reducere 50% studenţii trebuie să prezinte în format fizic, în original, documentul care atestă calitatea de student însoţit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă; actul de identitate (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, paşaport), din care să reiasă că studentul este cetăţean român şi vârsta studentului (care nu trebuie să depăşească 30 de ani).

Până la 30 noiembrie inclusiv, reducerea de 50% (bilete/ abonamente lunare), se poate acorda în baza documentului care atestă calitatea de student însoţit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil pentru anul universitar 2025-2026 sau 2026-2027.

Începând din 1 decembrie, reducerea de 50% pentru studenţi se acordă doar în baza documentului care atestă calitatea de student însoţit de o traducere legalizată care să ateste că studentul este înscris la o instituţie de învăţământ din străinătate, la forma de învăţământ cu frecvenţă, valabil pentru anul universitar 2026-2027.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii trebuie să prezinte biletul de călătorie cu reducere 50%, documentul care atestă calitatea de student însoţit de traducerea legalizată şi actul de identitate, în format fizic, în original. Documentul care atestă calitatea de student poate fi carnetul/cardul/legitimaţia de student sau o adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul.

În cazul în care, în tren, studenţii nu prezintă documentele precizate sau prezintă alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul, aceştia sunt consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi sunt trataţi conform reglementărilor în vigoare.