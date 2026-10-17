Cele mai neobișnuite trenuri din lume. Unul este suspendat cu susul în jos, iar altul trece printr-un bloc | FOTO

De la trenuri care circulă suspendate deasupra orașelor până la vehicule improvizate din bambus și garnituri care străbat munții pe trasee amețitoare, transportul feroviar din diferite colțuri ale lumii oferă experiențe greu de imaginat.

Unele dintre aceste trenuri au fost concepute pentru a rezolva probleme de infrastructură, în timp ce altele au devenit atracții turistice datorită modului neobișnuit în care funcționează. O selecție publicată de Daily Mail prezintă unele dintre cele mai neobișnuite trenuri din lume. Trenuri suspendate și garnituri care trec prin clădiri În orașul german Wuppertal circulă Schwebebahn, un tren suspendat de o șină aflată deasupra orașului. Sistemul are o lungime de aproximativ 13 kilometri și 20 de stații, transportând în jur de 80.000 de persoane pe zi. Inaugurată în urmă cu peste un secol, această cale ferată este atât un mijloc de transport, cât și o atracție turistică.

În China, monorailul din Chongqing oferă o imagine la fel de neobișnuită. Trenul trece chiar printr-o clădire rezidențială. Stația Liziba este amplasată între etajele șase și opt ale unui imobil cu 19 etaje. Clădirea și infrastructura feroviară au fost proiectate și construite împreună, iar apartamentele beneficiază de sisteme de izolare fonică.

Tot în China, la Wuhan, funcționează Optics Valley Photon Air Rail, un monorail suspendat ale cărui vagoane atârnă sub șină. Podelele din sticlă le permit pasagerilor să privească peisajul de dedesubt, iar trenurile fără conductor pot transporta până la 200 de persoane.

Trenul din bambus care circulă prin Cambodgia În regiunea Battambang din Cambodgia, localnicii au găsit o soluție neobișnuită pentru transportul pe porțiunile de cale ferată deteriorate: platforme din bambus montate pe roți, cunoscute sub numele de „Norry”. Aceste vehicule improvizate transportă atât pasageri, cât și animale, orez și alte mărfuri. Pot atinge viteze de aproximativ 50 km/h și au devenit între timp o atracție turistică populară. Spre deosebire de trenurile convenționale, platformele sunt simple și deschise, iar experiența oferă călătorilor o perspectivă directă asupra peisajului rural cambodgian.

Un funicular cu o pantă extremă, în Elveția În Elveția, Stoosbahn este cunoscut pentru panta sa impresionantă și pentru vagoanele cu formă specială, concepute să mențină pasagerii într-o poziție confortabilă în timpul urcării și coborârii. Traseul leagă localități montane și oferă priveliști spectaculoase asupra reliefului țării. Călătoria durează aproximativ 12 minute, iar înclinația extremă transformă deplasarea într-o experiență memorabilă pentru turiști. Sistemul este prezentat drept cel mai abrupt funicular din lume.

Primul tren solar din Argentina Argentina se remarcă prin Tren Solar de la Quebrada, un tren alimentat cu energie solară, care parcurge aproximativ 42 de kilometri printr-o regiune cu sate istorice și peisaje spectaculoase. Garnitura folosește baterii cu litiu și sisteme de încărcare solară. Viteza de deplasare este de aproximativ 33 km/h, iar traseul pune accentul pe experiența turistică și pe reducerea impactului asupra mediului.

Trenul Nasul Diavolului, în Ecuador În Ecuador, traseul feroviar cunoscut sub numele de „Nasul Diavolului” este renumit pentru curbele strânse și pantele abrupte. Pentru a urca muntele, trenul înaintează în zigzag, deoarece înclinația nu permite o ascensiune directă. Construcția liniei a fost extrem de dificilă, iar lucrările au fost marcate de accidente mortale în rândul muncitorilor. În prezent, traseul atrage turiști interesați de peisaje montane și de istoria ingineriei feroviare. O călătorie dus-întors durează aproximativ două ore și jumătate.

Un tren tematic dedicat personajului Pikachu Tot în Japonia, trenul Pokémon With You a fost conceput pentru a aduce zâmbete copiilor care călătoresc prin regiunea Tohoku, afectată de cutremurul și tsunamiul din 2011. Interiorul și exteriorul garniturii sunt decorate cu imagini ale personajului Pikachu. Trenul include locuri pentru pasageri, un spațiu de joacă și o figurină Pikachu de mari dimensiuni. Călătorii primesc și suveniruri tematice, precum un carnet comemorativ și un bilet special.

Trenul uriaș care traversează deșertul din Mauritania Lista se încheie cu trenul pentru transportul minereului de fier din Mauritania, una dintre cele mai impresionante garnituri de marfă din lume. Trenul circulă pe singura linie feroviară a țării și leagă orașul minier Zouérat de Nouadhibou, principalul port atlantic al Mauritaniei. Traseul depășește 700 de kilometri, iar garnitura poate avea o lungime de aproximativ 1,9 kilometri. Deși rolul său principal este transportul minereului, trenul are și o secțiune pentru pasageri. Unii călători aleg însă o variantă mult mai riscantă: se urcă pe vagoanele de marfă pentru a traversa deșertul în aer liber. Autoritățile au intensificat măsurile împotriva acestei practici din cauza pericolelor, însă experiența continuă să atragă amatorii de senzații tari.

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Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , ,