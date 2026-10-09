În dosarul „Mită la cușetă” în care erau implicați cei doi era vizată o rețea de însoțitori de vagoane de dormit și cușetă în trafic internațional care nu emiteau bilete și permiteau călătoria unor persoane contra unor sume de bani, notează Club Feroviar.

În martie 2025, autoritățile au desfășurat percheziții de amploare la CFR Călători și la unii angajați ai companiei care au dus la audierea a 35 de persoane.

Aceștia cuzați că ar fi introdus date nereale în aplicațiile informatice, prin care ar fi prejudiciat financiar compania. Mai exact, ar fi făcut rezervări de bilete gratuite pentru elevi și studenți în aplicația accesată de pe tablete, fără ca beneficiarii acestora să fi avut acest drept.

Ar fi încasat apoi banii pe bilete i-ar fi băgat în buzunar. Mai departe, ar fi accesat ulterior alte baze de date efectuând deducerile pentru biletele gratuite cuvenite elevilor, care, în realitate, nu călătoriseră, astfel find prejudicat bugetul de stat.

„La data de 25 martie 2025, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti au pus în executare 39 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Teleorman, Braşov, Prahova, Ialomiţa, Slobozia, Constanţa şi Buzău, într-un dosar penal, instrumentat de Biroul Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, anunța IGPR.

„În perioada 2022 – 2023, mai mulți angajați CFR Călători, folosindu-se de tabletele repartizate nominal de către angajator, au accesat bazele de date ale instituției, în afara orelor de program, dar și în timpul programului de lucru, depășindu-și, astfel, limitele autorizării, după care au rezervat mai multe locuri în vagoanele pe care le deserveau, dar și în vagoane pe care nu le deserveau, conform planificării în serviciu, blocând, astfel, în bazele de date ale CFR, spre vânzare locurile respective. Prin această acțiune, a fost afectată posibilitatea emiterii biletelor de călătorie prin celelalte canale de vânzare ale CFR (case de bilete, automate kiosk și online). Totodată, în perioada 2022 – 2023, mai mulți angajați ai Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători”, (însoțitori de vagoane speciale de dormit și cușetă), în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au introdus în fals, în aplicația XSell Mobile datele de identificare ale unor elevi, care potrivit legii beneficiau de gratuitate la călătoria cu trenul pe teritoriul României, biletele emise nefiind utilizate de aceste persoane, ci de persoane necunoscute, care nu achitau tariful corespunzător biletului de călătorie,

Ulterior acestor acțiuni, au pus la dispoziție situațiile lunare cu numărul de elevi care ar fi circulat cu trenul, ocazie cu care au determinat funcționarii publici din cadrul SNTFC CFR Călători S.A., să inducă în eroare Autoritatea pentru Reformă Feroviară, prin prezentarea ca adevărată a unor aspecte mincinoase, respectiv a faptului că persoane din categoria elevilor, au beneficiat de gratuitate la călătoria cu trenul, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv a deconturilor întocmite de către angajații SNTFC CFR Călători, în baza situațiilor centralizatoare privind călătoriile cu trenul ale persoanelor care beneficiază de gratuitate conform legii, în scopul de a obține contravaloarea tichetelor de călătorie, prin aceasta cauzând o pagubă în sarcina Ministerului Transporturilor” mai arăta instituția într-un comunicat.