Ce s-a întâmplat, în realitate, înainte de explozia transformatorului de la spitalul Robănescu

Peste 100 de minori internați acolo și părinții lor au fost mutați de urgență la Spitalul „Marie Curie”. Pompierii au stins repede flăcările. Au fost deschise mai multe anchete care vor stabili cauzele, în condițiile în care transformatorul era nou.

Mai erau două ore până la miezul nopții, când transformatorul spitalului „dr Nicolae Robănescu” a explodat şi a fost cuprins de flăcări uriaşe. În timp ce medicii evacuau pacienții, câțiva oameni care locuiesc în zonă încercau să stingă incendiul.

Vecin: „Eu cu vecinul de vis-a-vis, am încercat cu 2 extinctoare să stingem focul, nu s-a putut”

Trecător: „Am văzut flăcări și am fugit repede să văd ce este, și după aceea au început să vină pompierii, să vină jandarmii, să vină ambulanțe''

Peste 100 de copii și adolescenți, alături de părinți lor, au fost mutați în toiul nopții la Spitalul Marie Curie, aflat în apropiere. Un psiholog a stat de vorbă cu cei care au suferit atacuri de panică.

Dr. Andrada Mirea, directorul medical al Centrului de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu: „5-7 minute, toți pacienții erau în exteriorul clădirii. Am folosit trei căi de evacuare, unii au fost cărați cu targa, ceilalți cu fotolii rulante, iar unii dintre ei chiar pe brațe. Sunt pacienți cu diazbilități”

Pentru că focul nu a afectat clădirea spitalului, în cursul dimineții responsabilii au căutat soluții pentru ca activitatea să fie reluată.

Înainte de ora prânzului, generatorul adus de pompieri a fost pus în funcțiune și prima zonă alimentată cu energie electrică a fost cea de spitalizare continuă. Prin urmare, medicii au început să aducă înapoi copiii transferați la Marie Curie. Primii au fost 21 de pacienți care aveau nevoie de îngrijiri medicale ce nu puteau fi acordate la distanță. Vorbim în principal de copii cu afecțiuni nuromotorii.

E-Distribuție Muntenia: nu a existat o avarie anterioară

Între timp, oficialii au început cercetările pentru a stabili ce anume a provocat explozia transformatorului. Deflagraţia a avut loc la o oră și jumătate după ce spitalul rămăsese fără curent electric și trecuse pe generatorul propriu.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii: „Managerul a sesizat Enel de două ori, sunt cetăţeni de aici din zonă care nu au avut curent. Ei au primit aprobare de instalare a acestui transformator, el a fost achiziționat şi instalat, şi se afla în perioada de garanție''

Marcel Ciolacu, premierul României: „Este foarte greu să prevezi că un transformator care e în garanţie explodează. Doamna doctor a luat măsurile cele mai bune într-un moment în care se putea transforma într-o tragedie''.

Însă cei de la Compania E-Distributie Muntenia susțin că nu au înregistrat nicio întrerupere de curent anterioară incendiului în acea zonă.

Punctul în care se afla montat transformatorul are în componență două compartimente - unul este sub răspunderea celor de la compania publică de electricitate, iar celălalt, în care s-a produs explozia, are mentenanța făcută de o firmă cu care spitalul are contract.

Anchetele vor stabili dacă a fost vorba de o defecțiune sau o supraîncărcare a rețelei.

Dată publicare: 26-07-2023 19:27