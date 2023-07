Un incendiu a cuprins patru case din București. Localnicii spun că a explodat o butelie

Localnicii spun că a explodat o butelie. O anchetă va arăta cauza exactă a incendiului.

Era ora 4 dimineața cand pe strada Mamaia din cartierul Giulești-Sârbi s-a auzit o explozie. Cand au ieșit din case, localnicii au văzut flăcările amenințătoare.

Localnic: „Dormeam și de la vecinii din spate... țipau, ajutor ajutor ajutor, am crezut că cine știe ce se întâmplă, dar când am ieșit și am văzut că începuse să ardă... De la vecini.”

O femeie bolnava a fost ajutată de un vecin: „M-a strigat vecinul, că dormeam, mi-a zis că a luat casa foc. Și am intrat repede și am scos-o. Am scos-o cu scaunul, că e paralizată doamna. Era fum, foc.”

Flăcările au cuprins peste 400 de metri pătrați, iar pompierii au intervenit timp de două ore cu 10 autospeciale. Nimeni nu a fost rănit.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 26-07-2023 08:30