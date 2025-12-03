PSD: Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu. Nicuşor Dan: Cred că vinovăţia este la Apele Române

PSD le-a cerut miercuri partenerilor săi de guvernare, USR, să îşi asume "catastrofa" provocată de ministrul Diana Buzoianu după secarea barajului de la Paltinu. În schimb, președintele Nicușor Dan crede că vina aparține Apelor Române.

Zeci de mii de oameni din 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas, de vineri, fără apă potabilă, în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.

Social-democrații vor ca premierul Ilie Bolojan să solicite oficial explicaţii de la ministrul Mediului, Diana Buzoinau, precum şi soluţii la problema creată.

"Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu. PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicaţii şi soluţii ministrei Mediului, Apei şi Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operaţiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună, ministra USR a provocat calamitatea din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Situaţia este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză", se arată într-un comunicat al PSD, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, ministra USR a fost direct implicată în gestionarea operaţiunii de la Barajul Paltinu, a ignorat avertismentele publice ale Prefecturii Prahova privind riscul apariţiei unei situaţii de urgenţă, a tratat lucrurile cu superficialitate şi a minţit public că nu a fost informată.

"Astfel a pus în pericol viaţa şi sănătatea a sute de mii de oameni şi a creat un dezechilibru major în sistemul energetic naţional! De asemenea, a fost pe punctul de a declanşa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin reţelele de apă potabilă din localităţile afectate - o criză care, din fericire, a fost evitată datorită opoziţiei Direcţiei de Sănătate Publică (DSP). Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul şi incompetenţa de la vârful Ministerului Mediului? Ministra Buzoianu nu se poate extrage din această criză după ce şi-a numit oamenii şi colegii de partid în conducerea Administraţiei Naţionale Apele Române şi după ce şi-a asumat personal această operaţiune, dând asigurări oamenilor că 'nu există niciun pericol pentru comunităţi' şi că 'accesul la apă va fi asigurat'. Ca atare, PSD solicită conducerii USR să-şi asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru provocat de Ministerul Mediului", mai spun social-democraţii.

Social-democraţii solicită USR "să înceteze imediat campania mincinoasă de intoxicare, prin care insinuează o falsă legătură între PSD şi anumite persoane care nici măcar nu mai activează în compania care distribuie apa potabilă în judeţul Prahova".

Nicuşor Dan, despre situaţia din Prahova: În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat miercuri că, în opinia sa, vinovăţia situaţiei din judeţul Prahova aparţine reprezentanţilor Apelor Române.

Mai mult, şeful statului a spus că discuţiile pe această temă au în prezent o tentă electorală.

"În primul rând, să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie. În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situaţii, trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, vinovăţia este la Apele Române", a arătat preşedintele, după ce a participat la un eveniment alături de ambasadori ai statelor UE.

El a mai spus că a discutat mai des cu ministrul Energiei privind această situaţie.

"Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite. Transelectrica suplineşte. S-a organizat din importuri şi din ceea ce producem", a explicat Nicuşor Dan.

