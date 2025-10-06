Schimbare majoră pe litoral. Apele Române nu mai prelungesc contractele de închiriere ale plajelor: „Șanse egale”

06-10-2025 | 19:30
Apele Române anunţă că nu vor prelungi contractele de închiriere a plajelor care expiră în octombrie. Vor fi organizate licitaţii publice deschise, la care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare.

Aura Trif

Administraţia Naţională Apele Române a transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că încep pregătirile pentru organizarea noilor licitaţii publice de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică, aflate în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral.

”Pentru sezonul estival 2026, nu vor fi prelungite contractele de închiriere existente, în conformitate cu art. 11 din O.U.G. nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2003, şi art. 48 alin. (1) lit. f) din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale incidente în materia administrării bunurilor proprietate publică a statului, nu se poate da curs favorabil solicitărilor de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă cu destinaţie turistică ce ajung la termen în luna octombrie 2025”, au afirmat reprezentanţii ANAR.

De ce nu vor fi mai prelungire contractele

Ei au explicat că solicitările transmise de operatori privind prelungirea contractelor existente nu pot fi aprobate, întrucât ar genera o încălcare directă a dispoziţiilor legale aplicabile şi ar crea o situaţie discriminatorie în raport cu alţi potenţiali participanţi interesaţi.

”Pe lângă prevederile legale sus-menţionate, decizia are la bază principiul transparenţei şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv. În temeiul acestor acte normative, prelungirea contractelor de închiriere având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public al statului nu este admisibilă, întrucât ar contraveni principiilor legalităţii, transparenţei şi egalităţii de tratament între operatorii economici”, a mai transmis sursa citată.

Reprezentaţii ANAR au precizat că, odată cu expirarea termenului contractual şi predarea sectoarelor de plajă, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral va iniţia procedurile legale pentru organizarea unor noi licitaţii publice, conform prevederilor legale incidente.

Apele Române a anunţat că pregăteşte extinderea suprafeţelor de plajă disponibile pentru închiriere, dar şi schimbarea categoriei de plajă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 120/2023, care stabileşte criteriile, metodologia şi condiţiile de organizare a licitaţiilor publice pentru închirierea sectoarelor de plajă.

”Această măsură va permite valorificarea eficientă a resurselor costiere, creşterea veniturilor la bugetul de stat şi o administrare responsabilă a domeniului public al apelor. Potrivit prevederilor legale, 50% din sumele obţinute din închirieri vor constitui venit la bugetul de stat, iar diferenţa de 50% va fi utilizată pentru investiţii destinate dezvoltării infrastructurii de gospodărire a apelor, inclusiv pentru lucrări de întreţinere, consolidare şi protecţie a plajelor Mării Negre”, au explicat reprezentanţii ANAR.

Directorul general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiţă, a precizat că la aceste licitaţii toţi operatorii vor avea şanse egale.

”Pregătim nouă etapă de administrare transparentă şi eficientă a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare. Scopul nostru este să corectăm disfuncţionalităţile constatate în trecut şi să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitaţie şi schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat şi vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere şi la protejarea plajelor româneşti”, a declarat Florin Ghiţă.

Sursa: News.ro

litoral, plaja, apele romane, inchiriere

Dată publicare: 06-10-2025 19:30

