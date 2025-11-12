Cătălin Drulă (USR) şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

12-11-2025 | 14:25
catalin drula

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, şi-a depus, miercuri, la Biroul Electoral al Circumscripţiei municipiului Bucureşti, dosarul de candidatură la alegerile din 7 decembrie.

El a venit însoţit de preşedintele USR, Dominic Fritz, parlamentari, membri şi simpatizanţi ai partidului.

"Le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au semnat pentru o alternativă onestă şi competentă pentru oraşul nostru. Bucureştiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru reţele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea şi putem merge pe drumul onest început de Nicuşor Dan", a afirmat Cătălin Drulă.

Perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti a început miercuri şi se încheie în 17 noiembrie. Contestaţiile privind candidaturile depuse vor putea fi depuse până în data de 19 noiembrie şi soluţionarea acestora se va face până cel târziu în 20 noiembrie. Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie şi se termină pe 6 decembrie, ora 7:00. Alegătorii vor fi aşteptaţi la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 şi 21:00.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 12-11-2025 14:25

