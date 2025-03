Alexandru Zidaru, cunoscut pe TikTok drept Makaveli, a fost citat în calitate de martor într-un alt dosar, de șantaj

Implicat ar fi și milionarul Victoraș Micula, pe care Makaveli îl acuză la rândul său de șantaj.

Faptele ar avea legătură cu finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu și a partidului AUR.

După ce a fost audiat în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu, Alexandru Zidaru a fost citat în calitate de martor într-un alt dosar, de data asta de șantaj.

Alexandru Zidaru: "Un desen animat, că în luna lui noiembrie, noi ne-am certat pe internet, eu cu Micula. Eu am spus că Micula a dat nu stiu ce, Micula a zis că nu știu cine l-a șantajat... În fine, nici o reclamație nimic. N-a depus nimeni nici o plângere că nu are pe ce. Am zis că au fost niste vorbe aruncate la nervi și din partea mea și din partea lui..."

”Desenul animat” la care se refera în mod ironic Alexandru Zidaru zis Makaveli a apărut pe rețelele de socializare în urmă cu aproape doi ani. Atunci, într-o conversație pe rețeaua TikTok, Makaveli și Micula se amenințau cu filmulete compromițătoare.

După ce a fost luat la întrebări de polițiști, Zidaru a susținut că cearta avea legătură cu finanțarea campaniilor electorale de la prezidențiale.

Bogdan Peșchir este cercetat pentru implicarea în finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu de pe rețeaua TikTok. Victoras Micula nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere legat de acuzațiile făcute de Makaveli. Apropiații susțin că ar fi plecat din țară în Suedia.

Nu este exclus ca polițiștii de la investigații criminale să-l cheme la audieri și pe Micula în zilele următoare. Nu ar fi prima dată când fiul milionarilor cu același nume ar avea probleme cu legea.

În mai 2022, Victoraș Micula a fost trimis în judecată de procurorii din Bihor pentru că ar fi accesat ilegal baza de date a Poliției Române, dar și pentru uzurpare de calități oficiale, după ce ar fi participat la o pechezitie purtând o haină de polițist.

În mai anul trecut, Victoraș Micula a fost condamnat la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare într-un alt dosar în care a fost acuzat că a cumpărat ilegal o armă de asalt.

