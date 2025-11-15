Ce l-ar fi distras pe șoferul care a lovit o ambulanță, în Timiș. O victimă este în stare critică

În Timiș, o ambulanță care transporta doi pacienți la dializă a fost lovită de un șofer, care spun martorii, folosea telefonul în timp ce conducea pe pod.

Bărbatul nu a mai stăpânit mașina și a intrat pe contrasens. Trei persoane au fost rănite, iar unul dintre pacienții din salvare, o femeie, se află în stare critică.

Accidentul s-a produs pe drumul național DN6, în Timiș, la ieșire din localitatea Remetea Mare, pe pod. Un șofer de 58 de ani a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de ambulanța privată care transporta doi pacienți la dializă - o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77.

Dorin Cernetezan, șoferul ambulanței private: „M-am trezit cu el în mine. Eu am tras până am ajuns în balustradă podului și mai mult de atât, nu am putut să fac. Aveam doi pacienți care se simt foarte rău."

Ce spun martorii accidentului despre comportamentul șoferului

Martorii povestesc că șoferul care a pierdut controlul volanului era atent la telefon.

Martor: „Băiatul cu BMW-ul, a fost pe telefon, a intrat în depășire pe linie dublă continuă, pe pod. A fost neatent, umbla pe telefon și a intrat în depășire și a lovit mașina de ambulanță. Oamenii din spate nu au avut centură și au fost răniți rău”.

Bărbat: „O ambulanță e implicată. Erau duși la dializă și sunt și răniți acum”.

Cei doi pacienți din ambulanță și șoferul care ar fi provocat accidentul au fost transportați la spital cu răni. Femeia e în stare extrem de gravă.

Elena Rădulescu, purtător de cuvânt ISU Timiș: „Pe timpul acordării îngrijirilor medicale, o victimă de sex feminin, a intrat în stop cardio-respirator."

Polițiștii au început o anchetă într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

