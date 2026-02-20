Potrivit poliţiştilor, tânărul lovit a susţinut că străinul l-ar fi contactat și l-ar fi invitat să participe la filmare. Dar americanul infirmă acest scenariu și le-a oferit anchetatorilor întreaga filmare.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Dialogul dintre cei doi protagoniști la conflict:

-Pot să stau aici?

-Da. Stai aici! Ești amicul meu. El e amicul meu român.

-E fratele meu!

-Ia mâna de pe mine, că îți rup falca!

-O ia razna!

-Da, o iau razna și tu vorbești prostii. Vezi că m-ai enervat!

-O, vrei să mă lovești?

-Da, vezi că te lovesc! Pleacă din fața mea!

-Hai, lovește-mă, așa o să iau niște bani de la tine.

-Ce bani? Ești falit! Du-te la dentist, uite ce dinți urâți ai!

-Vezi că nu știi legile din țara asta!

-Ba știu, pleacă de aici, ai luat-o razna!

Martoră: Ce faci? De ce ai făcut asta? Voi românilor, vă uitați la el?

Vlogger: Chemați poliția. Individul ăsta a încercat să mă atace! O zi obișnuită în România. Chemați poliția!

S-a întâmplat joi la prânz în zona Pieţei Romane din Capitală, unde vloggerul american filma pe stradă. În imaginile puse la dispoziţie poliţiei se vede cum tânărul lovit se apropie de el şi îi cere bani. Când este refuzat, adoptă un comportament provocator, şi le arată semne obscene celor care îl urmăreau live pe american.

Tânărul lovit este fratele lui Rareş Ion, tânărul care a sfârşit anul trecut în urma unei supradoze de droguri. Străinul îi spune de mai multe ori să-l lase în pace, însă lucrurile scapă de sub control când acesta îşi aşează mâna pe umărul vloggerului american. La un moment dat, îl împinge pe străin, îl numeşte negru, şi îl scuipă.

Scos din sărite, cetăţeanul străin l-a lovit fulgerător şi apoi a rămas la faţa locului până la sosirea poliţiştilor care i-au condus pe amândoi la secţie.

Victima a refuzat să meargă la spital, şi după ce a depus plângere a plecat acasă. Cetăţeanul străin a fost reţinut pentru loviri şi alte violențe şi va fi audiat azi de un procuror care va decide dacă cere alte măsuri restrictive împotiva lui, precum arest preventiv, la domiciliu sau control judiciar.