Agresorul este un bărbat de 33 de ani, cetățean străin, cunoscut vlogger, care l-ar fi contactat pe victimă special pentru a-l aduce în emisiunea sa online.

Conflictul a izbucnit pe fondul unei discuții contradictorii. „Persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței", a precizat, joi seară, Poliția Capitalei. Tânărul a căzut la pământ, dar a refuzat transportul la spital după ce un echipaj medical i-a acordat îngrijiri.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 14.00. Potrivit primelor verificări, bărbatul de 33 de ani l-a contactat pe tânăr printr-o platformă de socializare, invitându-l să participe la transmisiunea video. Victima s-a deplasat ulterior în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde a avut loc incidentul. Poliția a fost sesizată prin 112 în jurul orei 15.30, iar cele două persoane au fost conduse la sediul Secției 1 pentru clarificarea împrejurărilor.

Contextul face din acest caz unul cu puternică încărcătură. Fratele victimei de joi a fost tânărul de 20 de ani găsit mort în 2024 în garajul lui Tudor Duma, zis „Maru”, după ce s-a drogat. „Maru" făcea în acel moment live-uri pe TikTok, în timp ce victima agoniza.

Duma, cunoscut în anturajul lui Vlad Pascu — tânărul care, sub influența drogurilor, a ucis într-un accident cumplit doi oameni la 2 Mai — a fost condamnat în noiembrie 2024 la patru ani și trei luni de închisoare pentru trafic și deținere de droguri, precum și nerespectarea regimului armelor. Decizia nu este definitivă. El s-a mai filmat și când a pătruns în Spitalul Floreasca căutând medicamente psihotrope pentru consum.