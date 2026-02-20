Chiar acum se joacă pe acest teren meciul dintre echipa gazdă și UTA Arad. 55 de persoanele private de libertate, clasificate în regim deschis și semideschis, de la penitenciarul din Galați au dat o mână de ajutor la curățarea rigolelor, trotuarelor și a terenului de fotbal.

Băluță Cosmin - deținut: „Este meciul și trebuie să pregătim terenul pentru meci. 2,15 Am curățat toate cartierele, este ceva creativ din punctul meu de vedere. Simt că aduc un folos comunității”.

Pentru această muncă, deținuții primesc bani de la compania de salubritate.

Simona Cozma, purtător de cuvânt în cadrul Penitenciarului Galați: „Colaborarea în regim de prestări servicii cu penitenciarul oferă avantaje clare, precum asigurarea unui efectiv constant de persoane, forță de muncă disciplinată și productivă, în condițiile achitării exclusiv a manoperei la tariful negociat”.

Județul Galați se află sub avertizare de Cod galben de vreme rea până duminică dimineață.