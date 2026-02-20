Cadoul perfect pentru luna iubirii: Bilete la turneul-eveniment Armonie al lui Smiley cu 20% reducere!

PARTENERIAT. Sărbătorile iubirii bat la ușă, iar biletele pentru turneul „Armonie” al lui Smiley se epuizează rapid, devenind cel mai râvnit cadou pentru Dragobete. 

Dacă ești în căutarea unui cadou cu adevărat special pentru Draobete, Smiley îți oferă soluția ideală: o invitație la „Armonie”. Show-ul care a cucerit deja inimile a mii de fani din București, pornește în turneu în luna martie. 

Fii parte dintr-o experiență senzorială unică, menită să fie trăită alături de cei dragi și cumpără-ți bilete de pe http://bilete.smiley.ro acum cu 20% reducere, folosind codul LOVE20!

Mai mult decât un concert, spectacolul lui Smiley este o experiență senzorială unică, gândită ca un dar plin de sensibilitate pentru întreaga familie. Alături de orchestre locale, artistul va transforma hituri precum „Acasă” sau „Culoarea ta” în momente magice, lăsând loc și unor piese de o vulnerabilitate rară, precum „Confesiune” – o melodie atât de intensă încât Smiley o finalizează cu greu pe scenă din cauza emoției.

Fiecare oraș va avea parte de o atmosferă adaptată publicului local, oferind fanilor șansa de a trăi o seară memorabilă. Turneul pornește pe 1 martie la Chișinău, apoi pe 18 martie la Brașov, pe 21 martie la Timișoara, pe 22 martie la Craiova, pe 26 martie la Iași, pe 27 martie la Bacău și pe 28 martie la Galați

Nu rata ocazia de a oferi un bilet către „Armonie” – o amintire prețioasă care va dăinui mult chiar și după ce vei părăsi sala de spectacol. 

Grăbește-te, promoția este valabilă în perioada 20- 24 februarie 2026. 

Zeci de deținuți de la Penitenciarul Galați au ieșit, vineri, pe străzile orașului cu lopețile în mâini și au participat voluntar la curățarea zăpezii de pe trotuare, și chiar de pe stadionului Oțelul Galați. 

Horoscopul zilei de 20 februarie 2026, influențează disciplina, intuiția și acțiunile fiecărui semn zodiacal. Saturn și Neptun se întâlnesc într-o conjuncție rară în Berbec, marcând începutul unui ciclu de transformare profundă.

Un angajat în vârstă de 21 de ani a fost concediat de companie după două zile, deoarece a refuzat să dea mâna cu superiorul său din motive religioase.

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite.

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește, joi (26 februarie), la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. 

Premierul britanic Keir Starmer a refuzat solicitarea lui Donald Trump de a folosi baze aeriene britanice pentru un posibil atac asupra Iranului, invocând riscul încălcării dreptului internațional.

