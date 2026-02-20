Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Femeia locuia cu fiul ei în vârstă de 57 de ani în localitatea Valea Largă. De mai mult timp, aceasta îl sfătuia pe bărbat să fie mai cumpătat cu banii și să o ajute la treburile de acasă.

Vecinii mai spun că deseori cei doi se certau și se auzeau țipete din gospodărie.

Localnicii sunt și cei care au sunat la 112, vineri dimineaţă, când și-au dat seama că scandalul a escaladat.

Când au ajuns polițiștii la fața locului au găsit-o pe biata femeie căzută la pământ, plină de tăieturi pe corp, într-o baltă de sânge. Lângă victimă, era o drujbă, și la câțiva metri distanță zăcea fiul femeii, fără suflare. Potrivit primelor date, bărbatul și-ar fi pus capăt vieții imediat după ce și-ar fi lăsat mama în agonie.

Bătrâna a fost transportată de urgență la spitalul din Târgu Mureș cu ambulanța și transferată în secția de Chirugie. Starea acesteia este în continuare una foarte gravă iar medicii sunt rezervați în privinţa şanselor de supravieţuire.