Ce este o boală autoimună și cum recunoști simptomele afectiunii de care suferă Sorina Pintea

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea a anunţat, luni seară, pe pagina de Facebook, că a fost diagnosticată cu o boală autoimună gravă, ea precizând ulterior, într-un comentariu, că este vorba despre dermatomiozita.

Într-o postare intitulată ”Viaţa este imprevizibilă”, Sorina Pintea a povestit că, în noiembrie 2019, a fost diagnosticată cu o boală autoimună gravă, de atunci fiind sub tratament, cu cortizon şi cu imunoglobuline.

"Imediat după instalarea mea la Ministerul Sănătăţii, mai exact pe data de 5 martie 2018, din cauza lipsei imunoglobulinelor, am activat Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. În ultima parte a mandatului, am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019, am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care şi cel cu imunoglobuline. Eu am încredere în sistemul medical din România, aşa că am ales să mă tratez la noi în ţară, într-un spital de stat", a scris fostul ministru al Sănătăţii.

Sorina Pintea spune că, în acest moment, boala este în remisie: "în momentul de faţă, boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon încă sunt vizibile, dar am considerat că este de datoria mea să aduc explicaţii pentru dispariţia din spaţiul public".

Ce este o boală autoimună

O boală autoimună este o afecțiune cauzată de un răspuns nepotrivit al sistemului imun împotriva propriului organism. Uneori acesta va înceta să recunoască unul sau mai mulţi dintre constituenţii normali ai organismului ca “self” şi va produce anticorpi care vor ataca celule proprii, ţesuturi şi/sau organe, potrivit site-ului www.apaa.ro.

Aceasta cauzează inflamaţia şi distrugerea organelor sau ţesuturilor afectate care duc la declanşarea afecţiunilor autoimune.

Cauza declanşării bolilor autoimune este necunoscută, dar se bănuieşte uneori că dezechilibrul este declanşat de intervenţia unor bacterii, virusuri, toxine sau chiar a unor medicamente la un individ cu predispoziţie genetică pentru dezvoltarea de boli autoimune.

Există o multitudine de boli autoimune, unele afectează doar un organ, altele pot să cuprindă tot organismul.

Cele mai comune organe şi ţesuturi afectate de afecţiunile autoimune sunt: celulele roşii ale sângelui, vasele de sange, glandele endocrine precum tiroida sau pancreasul, musculatura, articulaţiile și pielea.

O persoană poate prezenta în acelaşi timp afectarea autoimună a mai multor organe.

Cum recunoști simptomele afecțiunii de care suferă Sorina Pintea

Întrebată despre ce boala este vorba, Sorina Pintea a precizat pe Facebook: “Dermatomiozita! Din fericite diagnosticata în primele 4 luni, fără afectare musculară din fericire!”.

Dermatomiozita este o boală inflamatorie idiopatică cu semne cutanate caracteristice ce apare atât la adulţi, cât şi la copii.

Dermatomiozita este caracterizată de slăbiciune musculară şi miopatie inflamatorie, adică inflamarea muşchilor, care determină apariţia unor iritaţii la suprafaţa pielii.

Boala afectează cel mai frecvent pielea şi muşchii, dar poate afecta şi articulaţiile, esofagul, plămânii şi rar inima.

Cele mai frecvente simptome ale dermatomiozitei sunt modificările la nivelul pielii, care constau în iritaţii localizate în jurul pleopelor, coatelor, genunchilor, pieptului sau spatelui, însoţite de mâncărime. De asemenea, boala se manifestă prin slăbiciune musculară care se agravează în timp şi care debutează la nivelul gâtului sau braţelor, extinzându-se treptat la nivelul picioarelor.

Alte simptome ale dermatomiozitei pot fi: crampele musculare, dificultăţile la înghiţire, oboseala excesivă, scăderea neintenţionată în greutate, febra, apariţia unor noduli (depozite solide de calciu) sub piele, respiraţie scurtă, inflamaţii ale plămânilor, cauzate de aspiraţia lichidelor sau alimentelor în plămâni, ca urmare a tulburărilor de înghiţire, ulceraţii la nivelul pielii.

