Boala de care suferă fostul ministru Sorina Pintea: "E foarte greu în anumite momente"

Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea a anunţat, luni seară, pe contul său de Facebook, că a fost diagnosticată cu o boală gravă autoimună, ea precizând ulterior, într-un comentariu, despre ce afecțiune este vorba.

Sorina Pintea a povestit, într-o postare pe Facebook, că, în noiembrie 2019, a fost diagnosticată cu o boală autoimună gravă, ea fiind de atunci sub tratament cu cortizon şi cu imunoglobuline.

"Imediat după instalarea mea la Ministerul Sănătăţii, mai exact pe data de 5 martie 2018, din cauza lipsei imunoglobulinelor, am activat Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. În ultima parte a mandatului, am început să mă simt din ce în ce mai rău, dar am crezut că această stare se datorează oboselii. În data de 5 noiembrie 2019, am primit un diagnostic de boală gravă autoimună, urmând imediat tratamentul specific, printre care şi cel cu imunoglobuline. Eu am încredere în sistemul medical din România, aşa că am ales să mă tratez la noi în ţară, într-un spital de stat", a scris fostul ministru al Sănătăţii.

Boala de care suferă Sorina Pintea

Întrebată despre ce boala este vorba, Sorina Pintea a precizat: "Dermatomiozita! Din fericite diagnosticata în primele 4 luni, fără afectare musculară din fericire!".

Fostul ministru a Sănătății le-a mulțumit oamenilor pentru încurajările primite, declarându-se bucuroasă că a învins boala.

"Era clar de la început că boala asta nu avea nici o șansa cu mine !! Dar e ...foarte greu in anumite momente ! Nu e simplu, dar am avut mereu zâmbetul pe buze!!", a precizat Pintea.

Atenționată de un alt internaut că alte persoane nu reușesc să urmeze tratamentul cu imunoglobuline, deoarece acesta nu se găsește, Sorina Pintea a comentat: "Nu se gaseste greu, trebuie comandata. Exista și programe naționale, dar exista și obligația spitalelor de a avea în stoc pentru pacientii care au nevoie".

De asemenea, întrebată de ce nu a anunțat mai devreme ce probleme are, preferând să se retragă din viața publică, fostul ministrul a spus: "Era greu sa explic de ce ! Astazi am primit vesti foarte bune - analizele mele sunt perfecte și am considerat ca e momentul sa explic".

Sorina Pintea a precizat că boala este în remisie, efectele tratamentului cu cortizon fiind însă vizibile.

Ce este dermatomiozita, boala autoimună de care suferă Sorina Pintea



Dermatomiozita este o boală inflamatorie idiopatică cu semne cutanate caracteristice ce apare atât la adulţi, cât şi la copii.

Dermatomiozita este caracterizată de slăbiciune musculară şi miopatie inflamatorie, adică inflamarea muşchilor, care determină apariţia unor iritaţii la suprafaţa pielii.

Boala afectează cel mai frecvent pielea şi muşchii, dar poate afecta şi articulaţiile, esofagul, plămânii şi rar inima.