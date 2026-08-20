Corespondent Știrile PRO TV: „Totul s-a întâmplat în localitatea Pecineaga din județul Constanța. Agenții au încercat să oprească o mașină în trafic, însă șoferul a refuzat să tragă pe dreapta și și-a continuat drumul, așa că polițiștii au pornit pe urmele lui. La un moment dat, cel urmărit a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a răsturnat. Ca să nu intre în mașina lui, polițistul aflat la volanul autospecialei a tras de volan, iar mașina a derapat și s-a răsturnat în afara drumului, apoi a luat foc. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență ca să stingă flăcările. Șoferul, pasagerul din mașină și cei doi polițiști au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul era băut, avea peste un miligram de alcool pur în aerul expirat și tocmai de aceea ar fi fugit de poliție, spun anchetatorii. Polițiștii continuă cercetările.”