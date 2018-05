Ce au descoperit inspectorii ANPC după ce au controlat cireşele "tratate cu imazalil"

ANPC s-a autosesizat după apariţia pe reţelele sociale a unor imagini cu o caserole cu cireşe pe eticheta căreia care scria că au conţinut de imazalil şi thiabendazol, nefiind recomandat consumul cojii fructelor.

Alerta s-a declanşat după ce un cumpărător a descoperit că pe o cutie cu cireşe aduse din Turcia scria că fructele au fost tratate cu aceste fungicide şi, culmea absurdului, clienţii erau avertizaţi să nu mănânce coaja. Reprezentanţii hipermarketului în care s-a petrecut totul au retras lotul suspect, dar spun că la mijloc a fost doar o greşeală de etichetare.

Pentru siguranţa oamenilor, cei de la Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului au făcut teste şi controale suplimentare atât în magazine, cât şi la distribuitor.

S-a stabilit în final că cireşele nu au fost tratate cu Imazalil şi Thiabendazole, totul fiind doar o eroare - pe cutiile de cireşe fusese lipită eticheta greşită. În plus, ele fuseseră scoase de pe rafturile hipermarketului. Chiar şi aşa, inspectorii au dat o amendă usturătoare.

COMUNICATUL ANPC:

Urmare a aparitiei pe retelele de socializare a unei fotografii, potrivit careia ciresele preambalate in caserole a 500 gr, avand origine Turcia “sunt tratate cu imazalil si thiabendazole, coaja nefiind recomandata pentru consum”, ANPC s-a autosesizat si a desfasurat prin Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti controale la doua puncte de lucru ale unui comerciant şi la distribuitorul fructelor.



Verificarile la cele doua puncte de lucru ale comerciantului nu au relevat prezenta la vanzare a acestor produse, care fusesera deja scoase din circuitul consumului, motivatia inscrisa in Fisa de retragere a produsului fiind “Neconformitate etichetare”.

Din controlul desfasurat la distribuitor, respectiv a documentelor aferente produsului cirese, au rezultat urmatoarele:

Din factura fiscala, declaratia de conformitate si declaratia pe propria raspundere a administratorului firmei a rezultat ca produsul in cauza nu este tratat cu Imazalil si Thiabendazole si ca sunt in conformitate cu legislatia romana in vigoare, nefiind modificate genetic;

Din documentul redactat in limba engleza si provenind de la producatorul din Turcia, care a insotit produsul rezulta ca produsul cirese furnizat in Romania nu este tratat cu Imazalil si Thiabendazole, fiind apt pentru consumul uman;

Tot in limba engleza s-a prezentat si Certificatul fitosanitar din care rezulta ca fructele in cauza nu au fost supuse vreunui tratament chimic, sunt libere de boli de carantina.

Pentru abaterea privind informarea consumatorilor s-a aplicat o amenda in cuantum de 10000 lei, potrivit OG 21/92 privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare şi s-a dispus masura de oprire temporara a comercializarii acestui produs, pana la intrarea in legalitate privind asigurarea unei informari corecte, complete şi precise.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer