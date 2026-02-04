Poliţia de Frontieră a anunţat, miercuri, că poliţiştii de frontieră de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Sectorul Poliţiei de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, în ultimele două zile, pe DN 5, mai multe autocare care circulau pe ruta Turcia - România.

În acestea, au fost găsite 1.126 de articole vestimentare, de marochinărie şi produse de parfumerie, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Bunurile aparţineau unor şoferi şi pasageri, cetăţeni turci, cu vârste cuprinse între 21 şi 34 de ani, care nu au putut prezenta documente de provenienţă.

Produsele descoperite, estimate la o valoare de 234.550 lei, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi duse în camera de corpuri delicte a instituţiei.

Ca urmare, se fac cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, care prejudiciază titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet.