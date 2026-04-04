Nici varianta cu mașina nu mai este accesibilă după scumpirea carburanților. Costă 500 de euro, dus-întors, pe o distanţă de două mii de km.

Claudia este conferențiar universitar în Franţa, unde trăiește de 20 de ani. În fiecare an obișnuia să vină acasă la Galați, de Paște. Este pentru prima dată când renunță la această vacanță.

Claudia Marinică, româncă din Nantes, Franța: „În mod normal am putea să plătim până la 1.400 de euro, dus-întors, pentru toţi trei. Şi acum prețurile sunt între 2500 și 3200 de euro. E enorm. Diferența este foarte mare. Avem prieteni care, la fel, au hotărât să nu se mai întoarcă în ţară de Paşti.”

Din Germania şi Italia vin aceleaşi veşti.

George Acbaș, român din Hamburg, Germania: „Am anulat anul acesta vacanța de Paști. Ne-am uitat la avion, ne ajunge la 800 de euro să venim și să ne întoarcem. Cu mașina depășim 1.000 de euro.”

Adelina Piţu, româncă din Torino, Italia: „Copilul meu și-ar fi dorit să meargă acasă la bunici, dar rămânem să sărbătorim aici Sfintele Paști."

Un bilet de avion a ajuns 250-300 de euro de persoană, dus-întors din Italia, Spania şi Germania.

Agent de turism: „Cu cât ne apropiem de data zilei de Paște prețurile deja cresc, avem deja 103 euro per sens, din Italia, spre exemplu."

Tedi Drăgan, administrator agenție de turism: „Mi-a solicitat cineva un bilet de avion de pe Londra pe București sau Constanța și undeva la 500 de euro dus-întors, ceea ce este foarte mult."

Cu maşina din Italia, de exemplu, preţul motorinei necesare pentru drum sare de 500 de euro dus-întors, acum, după scumpiri. La această sumă se adaugă taxele de drum care pot ajunge la 200 de euro.

Aşadar, în multe familii anul acesta nu o să fie multă veselie de Paşte.

Români: „Lipsește ceva, dacă nu vine în inima mea, nu îl poate înlocui nimeni pe fiul meu." (...)

„Sunt clopotele din satul meu ca să le aud în Vinerea Mare și în sărbătorile Pascale, asta înseamnă pentru mine Paștele, îmi e dor să aud așa ceva, astea sunt ofurile noastre din străinătate."