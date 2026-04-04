Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Pământul apare cu susul în jos, cu Sahara de Vest și Peninsula Iberică vizibile în stânga și partea estică a Americii de Sud în dreapta.

Prima imagine, numită „Hello, World”, arată vasta întindere albastră a Oceanului Atlantic, încadrată de strălucirea atmosferei pe măsură ce Pământul eclipsează Soarele și de aurorele verzi de la ambii poli.

Astronauta Christina Koch a declarat că echipajul a avut o „expresie colectivă de bucurie” când a fost informat despre această etapă importantă, care a fost atinsă la aproximativ două zile, cinci ore și 24 de minute după lansare.

În jurul orei 07:00 BST, tabloul de bord online al NASA arăta că nava spațială Orion se afla acum la 142.000 de mile (228.500 km) de Pământ și la 132.000 de mile de Lună.

Comandantul misiunii, Reid Wiseman, a realizat aceste imagini „spectaculoase”, potrivit NASA, după ce echipajul a efectuat o ultimă manevră de propulsie care i-a plasat pe o traiectorie către cel mai apropiat vecin al nostru din spațiu, scrie BBC .

Nava Orion a părăsit orbita terestră

Imaginile au fost realizate după ce echipajul a efectuat cu succes o manevră de propulsie pentru ieșirea din orbita Pământului în primele ore ale zilei de vineri.

Manevra a scos nava spațială Orion din orbita Pământului, cei patru astronauți aflați la bord urmărind să parcurgă distanța de peste 320.000 de kilometri până la Lună.

Artemis II se află acum pe o traiectorie circulară care va duce echipajul în jurul părții îndepărtate a Lunii și înapoi. Este pentru prima dată din 1972 când oamenii călătoresc în afara orbitei Pământului.

Nava spațială a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, iar echipajul ar trebui să treacă pe lângă partea îndepărtată a Lunii pe 6 aprilie și să se întoarcă pe Pământ pe 10 aprilie, amerizând în Oceanul Pacific.

După încheierea manevrei de ardere, echipajul a rămas „lipit de geamuri” pentru a face fotografii, a declarat specialistul de misiune Jeremy Hansen către centrul de control al misiunii din Houston.

„Avem o priveliște superbă asupra părții întunecate a Pământului, luminată de Lună”, a spus el.

Ulterior, Wiseman a contactat din nou centrul de control al misiunii din Houston pentru a întreba cum să curețe geamurile, întrucât entuziasmul astronauților de a privi în spațiu le murdărise.

Comandantul a avut inițial dificultăți în a fotografia planeta noastră de pe navă, spunând că realizarea de fotografii de la o astfel de distanță îngreuna reglarea setărilor de expunere.

„E ca și cum ai ieși în curtea casei tale și ai încerca să fotografiezi Luna. Așa se simte în acest moment.”, a declarat el către centrul de control al misiunii.

Dar asta nu mai reprezintă o problemă.

O altă imagine capturată de Wiseman arată Pământul împărțit între noapte și zi. Această graniță dintre lumină și întuneric este cunoscută sub numele de terminator.

Ulterior, NASA a publicat o altă imagine care arată Pământul cufundat într-o întunecime aproape totală, cu luminile artificiale ale omenirii sclipind în întunericul nopții.

De asemenea, a realizat o comparație între imaginea Pământului din 2026 și una similară realizată de echipa Apollo 17 în 1972 – ultima dată când oamenii au pășit pe Lună.

„Am parcurs un drum lung în ultimii 54 de ani, dar un lucru nu s-a schimbat: casa noastră arată superb din spațiu!”, a scris agenția.