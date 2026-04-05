Starea de sănătate a președintelui republican a rămas un subiect important pe parcursul celui de-al doilea mandat, americanii analizând numeroasele sale gafe publice, limitările fizice aparente și problemele medicale raportate. Speculațiile privind vizita au apărut după ce Casa Albă a anunțat, la ora 11:08 sâmbătă, că președintele nu va avea apariții publice pentru restul zilei.

Este o decizie neobișnuită pentru Trump, care de obicei merge la Mar-a-Lago pentru golf în weekend, scrie Mirror.co.uk.

Purtătorul său de cuvânt, Steven Cheung, a scris pe platforma X: „Nu a existat niciodată un președinte care să muncească mai mult pentru poporul american decât președintele Trump. În acest weekend de Paște, el a lucrat fără oprire la Casa Albă și în Biroul Oval. Dumnezeu să-l binecuvânteze.”

Trump a vizitat anterior această unitate în octombrie, când ar fi efectuat un RMN. „Da, am făcut un RMN. A fost perfect”, le-a spus președintele jurnaliștilor la bordul Air Force One la acel moment.

Trump, unul dintre cei mai în vârstă președinți din istoria SUA, la 79 de ani, nu a explicat motivul investigației, care poate fi utilizată pentru depistarea mai multor afecțiuni. „Doctorul a spus că sunt unele dintre cele mai bune rezultate pe care le-au văzut vreodată pentru vârsta mea”, a adăugat el.

Întrebat de ce a efectuat investigația RMN, Trump i-a îndrumat pe jurnaliști să „întrebe medicii”.

Consultația a fost o „evaluare de rutină programată, parte a planului său continuu de monitorizare a sănătății, care a inclus imagistică avansată, teste de laborator și evaluări preventive”, potrivit medicului prezidențial, dr. Sean Barbabella. Acesta a precizat că președintele „continuă să aibă o stare generală excelentă de sănătate”.

Institutul Național de Sănătate din SUA (NIH) arată că investigațiile RMN sunt utile în special pentru evaluarea țesuturilor moi, folosind câmpuri magnetice puternice pentru a genera imagini ale organelor interne.

Casa Albă a anunțat în 2025 că Trump a fost diagnosticat cu insuficiență venoasă cronică. Secretarul de presă Karoline Leavitt a precizat că medicul său a identificat afecțiunea după ce a observat umflături la nivelul picioarelor.

Insuficiența venoasă cronică apare atunci când venele de la nivelul picioarelor nu mai reușesc să transporte sângele înapoi către inimă, determinând acumularea acestuia în membrele inferioare. Barbabella a descris această afecțiune drept „benignă și frecventă” în rândul persoanelor în vârstă.

Trump a fost observat recent purtând plasturi cosmetici pe partea din spate a mâinii. Casa Albă a explicat că vânătăile sunt cauzate de numeroasele strângeri de mână și nu au legătură cu afecțiunea venoasă.